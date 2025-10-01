Nach Amoklauf: Gewaltpräventions-Beirat präsentiert erste Ergebnisse

Nach dem Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse wurden erste Maßnahmen aus dem neuen Gesamtbeirat für Gewaltprävention vorgestellt. Ziel ist mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche.

Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse am 10. Juni 2025 hat die Steiermark tief erschüttert. Der Vorfall machte deutlich, dass auch heimische Schulen nicht vor extremen Gewalttaten gefeit sind. Als Reaktion darauf beschloss die Landesregierung, einen Gesamtbeirat für Gewaltprävention einzurichten. Dieser arbeitete über den Sommer in fünf Clustergruppen an konkreten Vorschlägen.

Maßnahmen für mehr Sicherheit

Die präsentierten Ergebnisse reichen von der Überarbeitung der Notfallkonzepte an Schulen bis zur Erstellung detaillierter Gebäudebeschreibungen für Einsatzkräfte. Geplant ist auch eine zentrale Koordinierungs- und Clearingstelle, die außerschulische Jugendarbeit sichtbarer macht und bündelt. Zusätzlich soll eine digitale „Angebots-Landkarte“ entstehen, um Präventionsangebote übersichtlicher darzustellen und deren Wirkung zu prüfen.

Eltern stärker einbinden

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit digitalen Medien. Künftig sollen digitale Endgeräte für den Schulgebrauch nur mehr im Rahmen von Elternabenden ausgegeben werden. Zudem fordert die Steiermark vom Bund, verbindliche Elterninformationen zur altersgerechten Nutzung digitaler Medien im Eltern-Kind-Pass zu verankern. Auch eine Elternstrategie für jene, die bisher vom Beratungsangebot nicht erreicht werden, ist in Arbeit.

Erste Schritte aus dem Beirat auf einem Blick: Notfallpläne überarbeitet : Schulen bekommen aktualisierte Konzepte für Krisensituationen.

Gebäudebeschreibungen : Einsatzkräfte sollen sich in Schulen schneller orientieren können.

Clearingstelle : Zentrale Koordination der außerschulischen Jugendarbeit.

„Angebots-Landkarte“ : Digitale Übersicht zu Präventions- und Jugendangeboten.

Digitale Medien : Endgeräte nur mehr im Rahmen von Elternabenden an Eltern ausgegeben.

Elterninfo verpflichtend : Forderung an den Bund, Hinweise zur altersgerechten Mediennutzung im Eltern-Kind-Pass zu verankern.

Kleingruppen-Klassen : Vorschlag an den Bund für spezialisierte Schulplätze für schwer beschulbare Kinder.

Elternstrategie : Neue Angebote für Familien, die bisher nicht erreicht wurden.

„Familiennavi“: Digitale Plattform für eine bessere Übersicht über bestehende Familienangebote.

Politik betont Dringlichkeit

„Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse am 10. Juni war ein schwarzer Tag für die Steiermark. Umso wichtiger war es, nach einer ersten Phase der Trauer und der psychologischen Aufarbeitung der Ereignisse, unsere politischen Schlüsse zu ziehen“, erklärte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betonte: „Nach dem schrecklichen Amoklauf im BORG Dreierschützengasse war es für uns klar, dass wir rasch handeln und dem Thema Gewaltprävention unsere ganze Aufmerksamkeit widmen müssen.“

©Land Steiermark/Jesse Streibl Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrat Stefan Hermann (v.l.) im Rahmen der Pressekonferenz

Dauerhafte Arbeit des Beirates

Auch Bildungs- und Jugendlandesrat Stefan Hermann (FPÖ) sieht dringenden Handlungsbedarf: „Der tragische Amoklauf Anfang Juni stellt bedauerlicherweise nur die Spitze des Eisbergs dar. Nahezu tagtäglich sind Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Formen von Gewalt konfrontiert.“ Er unterstrich die Bedeutung spezialisierter Kleingruppen-Klassen für schwer beschulbare Kinder und kündigte an, diese Forderung an den Bund heranzutragen. Um die Wirkung der gesetzten Maßnahmen laufend zu überprüfen, wird der Gesamtbeirat dauerhaft fortgeführt. Zwei Untergruppen sollen künftig gemeinsam mit Experten die Ergebnisse bewerten und ergänzen. Damit, so die Landesregierung, soll Gewaltprävention in der Steiermark langfristig gestärkt werden.