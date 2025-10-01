Thuje in Flammen: Nachbarn stoppten Heckenbrand mit Gartenschlauch

In Krieglach heulten am Mittwochnachmittag die Sirenen: Eine Thujenhecke stand in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Nachbarn sowie der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindert werden.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober, kurz nach 13.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Krieglach zu einem Brandeinsatz alarmiert. Die Alarmmeldung lautete „Heckenbrand“. Schon während der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Hausbesitzer und Nachbarn versucht, das Feuer einzudämmen. Mit Feuerlöscher und Gartenschlauch leiteten sie erste Löschmaßnahmen ein. Diese schnelle Reaktion half, die Ausbreitung der Flammen einzudämmen und wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu gewinnen.

Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus

Innerhalb kürzester Zeit rückte die Feuerwehr Krieglach mit drei Einsatzfahrzeugen zum Brandort an der Alplstraße aus. Einsatzleiter und Mannschaft machten sich sofort ein Bild der Lage und begannen mit dem Löschangriff. Zwei HD-Rohre kamen zum Einsatz, gleichzeitig wurde das naheliegende Wohnhaus vor den Flammen geschützt.

©Freiwillige Feuerwehr Krieglach Mit zwei HD-Rohren wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. ©Freiwillige Feuerwehr Krieglach Nach dem Löschen kontrollierte die Feuerwehr die Hecke mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester.

Wärmebildkamera im Einsatz

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde die Hecke mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um Glutnester auszuschließen. So konnte sichergestellt werden, dass keine Gefahr mehr bestand. Warum die Thujenhecke in Brand geraten ist, steht derzeit noch nicht fest. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei Krieglach im Einsatz. Verletzt wurde niemand.