Thuje in Flammen: Nachbarn stoppten Heckenbrand mit Gartenschlauch
In Krieglach heulten am Mittwochnachmittag die Sirenen: Eine Thujenhecke stand in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Nachbarn sowie der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindert werden.
Am Mittwoch, dem 1. Oktober, kurz nach 13.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Krieglach zu einem Brandeinsatz alarmiert. Die Alarmmeldung lautete „Heckenbrand“. Schon während der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Hausbesitzer und Nachbarn versucht, das Feuer einzudämmen. Mit Feuerlöscher und Gartenschlauch leiteten sie erste Löschmaßnahmen ein. Diese schnelle Reaktion half, die Ausbreitung der Flammen einzudämmen und wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu gewinnen.
Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus
Innerhalb kürzester Zeit rückte die Feuerwehr Krieglach mit drei Einsatzfahrzeugen zum Brandort an der Alplstraße aus. Einsatzleiter und Mannschaft machten sich sofort ein Bild der Lage und begannen mit dem Löschangriff. Zwei HD-Rohre kamen zum Einsatz, gleichzeitig wurde das naheliegende Wohnhaus vor den Flammen geschützt.
Wärmebildkamera im Einsatz
Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde die Hecke mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um Glutnester auszuschließen. So konnte sichergestellt werden, dass keine Gefahr mehr bestand. Warum die Thujenhecke in Brand geraten ist, steht derzeit noch nicht fest. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei Krieglach im Einsatz. Verletzt wurde niemand.