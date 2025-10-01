Steirischer Fahrzeughändler meldet Konkurs an

"Neffe GmbH meldet aufgrund bestehender Zahlungsunfähigkeit Konkurs an. Als Insolvenzursache wird auf den Fachkräftemangel verwiesen", teilt nun der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.

Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und war im Handel mit Zwei- und Vierrad-Kraftfahrzeugen tätig. Neben gebrauchten Motorrädern und Mopeds vertrieb die Firma auch neue Modelle, unter anderem von Honda, Vespa, Rieju, Aprilla, Gilera und Sym. Im Pkw-Bereich konzentrierte man sich auf Fiat und Aixam, dazu kamen Werkstättenbetriebe. Als Hauptgrund für die Insolvenz wird auf den Fachkräftemangel verwiesen: „Es sei unmöglich gewesen, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden, um im Werkstättenbereich die erforderliche Qualität anbieten zu können, sodass die Produktivität massiv eingebrochen ist“, so der AKV.

Passiva und Aktiva

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Vermögensstatus auf rund 194.000 Euro. Hinzu kommen voraussichtlich etwa 100.000 Euro aus Dienstnehmeransprüchen. Die Aktiva liegen bei rund 280.000 Euro. Zwar sei keine insolvenzrechtliche Überschuldung gegeben, doch trat im September 2025 die Zahlungsunfähigkeit ein.

Betrieb wird geschlossen

Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht möglich. „Das Unternehmen stimmt bereits im Insolvenzantrag der Schließung zu“, so der AKV abschließend.