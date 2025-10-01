Falstaff-Voting: Diese zehn Bäckereien treten in der Steiermark an

Die Falstaff-Community wählt wieder: Wo gibt’s das beste Brot, die knusprigste Semmel und die feinste Kruste? Diese steirischen Bäckereien stellen sich bis 13. Oktober dem Voting.

Das Lifestyle-Magazin "Falstaff" ist derzeit wieder auf die Suche nach Steiermarks beliebtesten Bäckereien. Das Online-Voting läuft auf Hochtouren.

Der Duft von frisch gebackenem Brot gehört zur Steiermark wie der Kürbiskern und das Apfelklauben im Herbst. Doch wo gibt es die besten Krusten und Mehlspeisen? Das möchte Falstaff jetzt von der Community wissen. Bis zum 22. September 2025 konnte die Falstaff-Community ihre Lieblings-Bäckerei in der Steiermark nominieren. Zehn heimische Bäckereien haben es schlussendlich ins Voting geschafft. Bis 13. Oktober können Brotliebhaber ihre Stimme jetzt abgeben. Nun liegt es an der Falstaff-Community: Welche Bäckerei schafft es, die Krone in die Steiermark zu holen?