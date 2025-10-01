Skip to content
Region auswählen:
/ ©cottonbro studio/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt Brot
Das Lifestyle-Magazin "Falstaff" ist derzeit wieder auf die Suche nach Steiermarks beliebtesten Bäckereien. Das Online-Voting läuft auf Hochtouren.
Steiermark
01/10/2025
Jetzt voten!

Falstaff-Voting: Diese zehn Bäckereien treten in der Steiermark an

Die Falstaff-Community wählt wieder: Wo gibt’s das beste Brot, die knusprigste Semmel und die feinste Kruste? Diese steirischen Bäckereien stellen sich bis 13. Oktober dem Voting.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Der Duft von frisch gebackenem Brot gehört zur Steiermark wie der Kürbiskern und das Apfelklauben im Herbst. Doch wo gibt es die besten Krusten und Mehlspeisen? Das möchte Falstaff jetzt von der Community wissen. Bis zum 22. September 2025 konnte die Falstaff-Community ihre Lieblings-Bäckerei in der Steiermark nominieren.  Zehn heimische Bäckereien haben es schlussendlich ins Voting geschafft. Bis 13. Oktober können Brotliebhaber ihre Stimme jetzt abgeben. Nun liegt es an der Falstaff-Community: Welche Bäckerei schafft es, die Krone in die Steiermark zu holen?

Welche steirische Bäckerei schafft es diesmal?

Bäckerei Bartl, Graz
Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
Bäckerei Gaulhofer, Weiz
Bäckerei Gratzl, Judenburg
Bäckerei Mundigler, Obdach
Die Brotbar, Kaindorf
Heinrich Brandl, Möderbrugg
Martin Auer, mehrere Standorte
Mehlveredelung Uller, Feldbach
Vom Lichtenberg, Gnas
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: