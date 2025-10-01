Unfall auf L118 in Wartberg: Eine Person verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Wartberg zu einem Verkehrsunfall auf der L118. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um die verletzte Person, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wartberg um 13.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L118 alarmiert. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits das Rote Kreuz vor Ort, ebenso mehrere Ersthelfer, die die verletzte Person bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten“, schildert HBI Patrick Adelmann.

Schnelles Handeln der Einsatzkräfte

Die Feuerwehr übernahm unmittelbar die Absicherung der Unfallstelle sowie den Brandschutz. So konnte gewährleistet werden, dass für die Helferinnen und Helfer keine zusätzliche Gefahr bestand. Parallel kümmerte sich das Rote Kreuz um die Erstversorgung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die verletzte Person vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Für den Abtransport des beschädigten Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Insgesamt standen 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wartberg mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. „Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden“, so Adelmann abschließend.