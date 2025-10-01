Containerbrand bei voestalpine: Feuerwehren rasch im Einsatz

Dichter Rauch über Mürzzuschlag: Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Betriebsgelände der voestalpine Böhler Bleche zu einem Containerbrand. Drei Feuerwehren standen im Einsatz.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, wurden die Feuerwehren Langenwang, Hönigsberg und Mürzzuschlag unter dem Alarmstichwort „B15 – Industrie“ zu einem Containerbrand alarmiert. „Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, weshalb die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung begannen“, berichtet LM d. F Sebastian Kohlbacher.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer binnen kurzer Zeit unter Kontrolle. Rund 30 Feuerwehrleute standen beim Einsatz in Mürzzuschlag im Einsatz.

Rasche Brandbekämpfung

Die Flammen breiteten sich im Container rasch aus, konnten aber binnen kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehrkräfte setzten gezielt Löschangriffe ein und verhinderten so eine Ausbreitung auf angrenzende Bereiche. Der Brand ereignete sich auf dem Gelände der voestalpine Böhler Bleche. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Langenwang und der Feuerwehr Mürzzuschlag war auch die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens eingebunden. Insgesamt standen rund 30 Einsatzkräfte bei dem Containerbrand im Einsatz. „Der Brand konnte binnen kurzer Zeit vollständig gelöscht werden“, so Kohlbacher abschließend.