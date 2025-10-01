„Wollen nicht länger Bittsteller sein“: Rotes Kreuz schreibt Millionen Differenz

Die Generalversammlung des Roten Kreuzes Steiermark fand in Bruck an der Mur statt. Präsident Schrittwieser zog Bilanz und warnte: Im Rettungsdienst klafft ein Millionenloch: „Wir wollen nicht länger Bittsteller sein.“

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, holte das Rote Kreuz Steiermark seine Generalversammlung im Stadtsaal in Bruck an der Mur (Steiermark) nach. Präsident Siegfried Schrittwieser blickte dabei auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Gemeinsam mit über 13.000 Mitarbeiter und Zivildienern wurden zahlreiche Meilensteine gesetzt. Besonders hervorzuheben: Der sogenannte Rettungseuro wurde erstmals seit 2016 erhöht – von 9 auf 12 Euro, mit automatischer Anpassung. „Das gab es in dieser Form noch nie in der Steiermark“, so Schrittwieser.

©RK Steiermark Arno Friebes Präsident Schrittwieser mahnt aber auch: „Wir kämpfen täglich mit der Finanzierung unserer Leistungen.“ Im Rettungsdienst fehlten 2024 rund neun Millionen Euro.

Neue Uniformen, mehr Sicherheit

Auch die Ausstattung der Sanitäter wurde modernisiert: Neue Uniformen mit mehr Gelbanteilen sorgen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit. Das Land Steiermark unterstützte die Anschaffung der Erstausstattung mit zwei Millionen Euro. „Eine großartige Unterstützungsleistung und eine wichtige Wertschätzung für die Arbeit unserer mehr als 7.000 Rotkreuz-Sanitäter in der Steiermark“, betonte Schrittwieser und bedankte sich bei Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).

Erste Frau in der Landesgeschäftsführung

Mit dem „Landeplatz der Ideen“ wurde im Dezember ein neues Beteiligungsmodell eingeführt, das allen Mitarbeiter:innen erlaubt, Vorschläge einzubringen. Außerdem wurde mit Silke Jungbauer erstmals eine Frau in die Landesgeschäftsführung des Roten Kreuzes Steiermark bestellt – ein historischer Schritt.

Beeindruckende Leistungszahlen

Die Zahlen des vergangenen Jahres zeigen die enorme Dimension der Arbeit: 582.185 Rettungsfahrten, 547.377 Hausbesuche in der Pflege, knapp 49.000 Blutkonserven, fast 942.000 Kilo Lebensmittel verteilt und fast 40.000 Menschen in Erster Hilfe geschult. Hinter diesen Zahlen stehen mehr als 10.400 Freiwillige, 1.769 hauptberufliche Mitarbeiter, 661 Zivildiener und 63 Freiwillige im Sozialjahr. „Unsere Mitarbeiter leisten über sämtliche Bereiche hinweg ganzjährig Außergewöhnliches für die steirische Bevölkerung“, so Schrittwieser.

Millionenloch im Rettungsdienst

Trotz aller Erfolge bleibt die Finanzierung das größte Problem. Schon 2023 lag das Defizit im Rettungsdienst bei sechs Millionen Euro, 2024 stieg es auf neun Millionen. Die Erhöhung des Rettungseuros deckt nur einen Teil ab. Vor allem die sinkende Zahl freiwillig geleisteter Stunden belastet die Organisation zusätzlich. „Es gelingt uns unter großen Anstrengungen, die freiwillig geleisteten Stunden hochzuhalten. Aber die Belastungen im Alltag führen leider auch zu Austritten“, erklärt Schrittwieser.

„Wir wollen nicht länger Bittsteller sein“

Mit klaren Worten forderte der Präsident mehr finanzielle Sicherheit: „Wir können uns nichts Besseres wünschen, als die Unterstützung des Landes, der Gemeinden und unserer weiteren Partner, aber wir kämpfen jeden Tag mit finanziellen Herausforderungen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem ich sagen muss: Wir wollen nicht länger Bittsteller sein.“ Gespräche mit den Partnern sollen folgen – mit dem Ziel, die Arbeit des Roten Kreuzes dauerhaft und leistungsgerecht zu finanzieren.