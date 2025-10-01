Skip to content
Wolken, Sonne und in höheren Lagen Schnee: Herbstwetter in der Steiermark.
Steiermark
01/10/2025
Nordwind bringt Regen und Schneefall in die Steiermark

Kühler Wind und ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmen den Donnerstag. In Teilen der Obersteiermark ist sogar Schnee möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, weht in der Steiermark spürbarer Nord- bis Nordostwind. „Die meisten Wolken tummeln sich erneut in der nördlichen Obersteiermark“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In der ersten Tageshälfte kann es dort Regen geben, oberhalb von 1.100 bis 1.300 Metern sogar leichten Schneefall. Ab Mittag zeigt sich die Sonne auch in den alpinen Regionen, deutlich mehr Sonnenschein gibt es jedoch vom Oberen Murtal bis in den Südosten. Die Temperaturen liegen früh bei 2 bis 6 Grad, stellenweise ist Bodenfrost möglich. Tagsüber erreichen die Werte 8 bis 14 Grad, im Raum Mariazell bleibt es besonders kühl.

