Nordwind bringt Regen und Schneefall in die Steiermark

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, weht in der Steiermark spürbarer Nord- bis Nordostwind. „Die meisten Wolken tummeln sich erneut in der nördlichen Obersteiermark“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In der ersten Tageshälfte kann es dort Regen geben, oberhalb von 1.100 bis 1.300 Metern sogar leichten Schneefall. Ab Mittag zeigt sich die Sonne auch in den alpinen Regionen, deutlich mehr Sonnenschein gibt es jedoch vom Oberen Murtal bis in den Südosten. Die Temperaturen liegen früh bei 2 bis 6 Grad, stellenweise ist Bodenfrost möglich. Tagsüber erreichen die Werte 8 bis 14 Grad, im Raum Mariazell bleibt es besonders kühl.