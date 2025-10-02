Darum hatten hunderte steirische Haushalte am Mittwoch keinen Strom

Am frühen Mittwochabend, dem 1. Oktober 2025 mussten hunderte Haushalte im Raum Kapfenberg im Dunkeln sitzen. Die Stadtwerke informierten über einen Stromausfall aufgrund eines technischen Defekts.

„Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, aufgrund eines technischen Defektes kommt es aktuell in mehreren Ortsteilen Kapfenbergs zu Ausfällen“, informierten die Stadtwerke Kapfenberg in einem Posting um kurz vor 17 Uhr. Weiter heißt es darin: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung und bitten Sie um Ihr Verständnis“.

Störung wurde rasch behoben

Bereits nach kurzer Zeit konnte das Problem wieder behoben und der Strom hergestellt werden: „Störung behoben. Die Stromversorgung funktioniert wieder wie gewohnt“, wurde gegen 18 Uhr entwarnt. Warum aber kam es zu dem Ausfall? „Bei Grabungsarbeiten durch eine Fremdfirma wurde ein Hochspannungskabel beschädigt“, so die Erklärung der Stadtwerke Kapfenberg.