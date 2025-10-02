Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia 178491751
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kerze steht vor einem Zählerkasten
Die Stadtwerke Kapfenberg informierten am Mittwoch ihre Kunden über einen Stromausfall aufgrund eines technischen Defekts
Kapfenberg
02/10/2025
Technischer Defekt

Darum hatten hunderte steirische Haushalte am Mittwoch keinen Strom

Am frühen Mittwochabend, dem 1. Oktober 2025 mussten hunderte Haushalte im Raum Kapfenberg im Dunkeln sitzen. Die Stadtwerke informierten über einen Stromausfall aufgrund eines technischen Defekts.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

„Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, aufgrund eines technischen Defektes kommt es aktuell in mehreren Ortsteilen Kapfenbergs zu Ausfällen“, informierten die Stadtwerke Kapfenberg in einem Posting um kurz vor 17 Uhr. Weiter heißt es darin: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung und bitten Sie um Ihr Verständnis“.

Störung wurde rasch behoben

Bereits nach kurzer Zeit konnte das Problem wieder behoben und der Strom hergestellt werden: „Störung behoben. Die Stromversorgung funktioniert wieder wie gewohnt“, wurde gegen 18 Uhr entwarnt. Warum aber kam es zu dem Ausfall? „Bei Grabungsarbeiten durch eine Fremdfirma wurde ein Hochspannungskabel beschädigt“, so die Erklärung der Stadtwerke Kapfenberg.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: