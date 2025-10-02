Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark gesunken

Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten heuer in den ersten neun Monaten gestiegen ist, gab es in der Steiermark einen Rückgang, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ.

Seit Jahresbeginn kamen auf den steirischen Straßen 43 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, um 15 weniger als in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Österreichweit hingegen stieg die Zahl der Verkehrstoten um 22 auf 303. Der VCÖ betont, dass in Österreich verstärkte Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen Ablenkung und zu hohes Tempo nötig sind.

16 Auto- und Motorradfahrer unter den Todesopfern

Die Zahl der Verkehrstoten ist heuer in diesen drei Bundesländern zurückgegangen, während es österreichweit einen starken Anstieg um 22 auf insgesamt 303 Verkehrstote gab, macht der VCÖ aufmerksam. In der Steiermark verloren seit Jahresbeginn 43 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr, um 15 weniger als in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Die größten Opfergruppen bei den tödlichen Verkehrsunfällen in der Steiermark waren mit jeweils 16 Todesopfern Pkw-Insassen und Motorradfahrer. Zudem wurden fünf Fußgängerinnen und Fußgänger tödlich verletzt, zwei Mopedfahrer, zwei E-Bike-Fahrende sowie ein Radfahrer und ein Traktorfahrer.

Ablenkung und Geschwindigkeit als häufigste Unfallursachen

Um die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu reduzieren, ist bei den Hauptunfallursachen anzusetzen, betont der VCÖ. Österreichweit waren im 1. Halbjahr 58 Prozent der Verkehrstoten die Folge von Ablenkung oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Bei den tödlich verunglückten Pkw-Insassen waren sogar drei Viertel der Todesfälle auf Ablenkung und zu hohes Tempo zurückzuführen, informiert der VCÖ. Pkw sind auch der häufigste Unfallgegner bei tödlichen Verkehrsunfällen, wie eine Studie zeigt.

VCÖ: Heuer deutlich weniger Verkehrstote in der Steiermark (Anzahl Verkehrstote in der Steiermark in den ersten drei Quartalen) 1.1.bis 30.9. 2025: 43 Verkehrstote (vorläufige Daten)

1.1.bis 30.9. 2024: 58 Verkehrstote

1.1.bis 30.9. 2023: 60 Verkehrstote

1.1.bis 30.9. 2022: 59 Verkehrstote

1.1.bis 30.9. 2021: 39 Verkehrstote

1.1.bis 30.9. 2020: 37 Verkehrstote

1.1.bis 30.9. 2019: 61 Verkehrstote Quelle: BMI, VCÖ 2025