Nach 30 Jahren im Job: Bei Pensionsantritt um tausende Euro gebracht

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet über den folgenden Fall: „30 Jahre lang hatte ein Steirer als Fachsozialbetreuer gearbeitet. Bei Pensionsantritt ließ er sicherheitshalber seine Endabrechnung bei uns prüfen.“ Das erwies sich als „richtige Entscheidung“, wie die AK betont. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Abfertigung von seinem Arbeitgeber zu niedrig berechnet wurde. „Nach unserer Intervention erfolgte eine Neuberechnung und der frischgebackene Pensionist erhielt eine Nachzahlung von 9.000 Euro“, so gab es für den Pensionsstart des Steirers doch noch ein Happy End.