/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein alter Mann mit weißen Haaren und einer Kappe von hinten vor einem fast weißen Hintergrund, wo ein Pensionsblock liegt, ein Taschenrechner, eine Brille ein rosa Sparschwein und eine Geldtasche mit Dollar-Scheinen.
Die Abfertigung des Fachsozialbetreuers wurde falsch berechnet
Steiermark
02/10/2025
Falsch berechnet

Nach 30 Jahren im Job: Bei Pensionsantritt um tausende Euro gebracht

30 Jahre gearbeitet und fast um sein Geld gebracht worden. Ein steirischer Fachsozialbetreuer ließ seine Abrechnung prüfen – die richtige Entscheidung, wie sich herausstellte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet über den folgenden Fall: „30 Jahre lang hatte ein Steirer als Fachsozialbetreuer gearbeitet. Bei Pensionsantritt ließ er sicherheitshalber seine Endabrechnung bei uns prüfen.“ Das erwies sich als „richtige Entscheidung“, wie die AK betont. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Abfertigung von seinem Arbeitgeber zu niedrig berechnet wurde. „Nach unserer Intervention erfolgte eine Neuberechnung und der frischgebackene Pensionist erhielt eine Nachzahlung von 9.000 Euro“, so gab es für den Pensionsstart des Steirers doch noch ein Happy End.

