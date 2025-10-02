Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Unterlungitz
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Auto am Dach.
Die Einsatzkräfte standen in der Nacht bei einem Unfall im Einsatz.
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
02/10/2025
Polizei berichtet

Alkolenker bei Unfall verletzt: Sein Handy rief die Polizei von selbst

Donnerstagfrüh, am 2. Oktober 2025, hat ein 31-jähriger, betrunkener Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich in weiterer Folge, der Mann wurde leicht verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Gegen 3 Uhr in der Früh ist in der Nacht auf Donnerstag, 2. Oktober 2025, eine Polizeistreife nach einer IPhone-E-Call-Auslösung zu einem Unfall auf die B50 nach Sankt Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) gerufen worden. Dort fand man dann ein Auto auf dem Dach vor, zuvor dürfte das Fahrzeug eine Straßenlaterne, Straßenleitpflöcke, einen Wildzaun sowie einen Baum touchiert haben, so die Beamten. Der 31-jährige im Fahrzeug eingeklemmte Fahrer musste von den Feuerwehren Unterlungitz und Schölbing befreit werden. Er wurde schließlich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Hartberg gebracht, ein Alkotest mit ihm verlief positiv.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Einsatzfahrzeuge und im Hintergrund eine Tankstelle.
©FF Unterlungitz |
Mehrere Einsatzkräfte eilten…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Auto am Dach und ein Feuerwehrauto.
©FF Unterlungitz |
…nach einem E-Call-Anruf…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Einsatzfahrzeuge.
©FF Unterlungitz |
…zum Unfallort.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 11:57 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: