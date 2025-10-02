Alkolenker bei Unfall verletzt: Sein Handy rief die Polizei von selbst

Donnerstagfrüh, am 2. Oktober 2025, hat ein 31-jähriger, betrunkener Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich in weiterer Folge, der Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 3 Uhr in der Früh ist in der Nacht auf Donnerstag, 2. Oktober 2025, eine Polizeistreife nach einer IPhone-E-Call-Auslösung zu einem Unfall auf die B50 nach Sankt Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) gerufen worden. Dort fand man dann ein Auto auf dem Dach vor, zuvor dürfte das Fahrzeug eine Straßenlaterne, Straßenleitpflöcke, einen Wildzaun sowie einen Baum touchiert haben, so die Beamten. Der 31-jährige im Fahrzeug eingeklemmte Fahrer musste von den Feuerwehren Unterlungitz und Schölbing befreit werden. Er wurde schließlich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Hartberg gebracht, ein Alkotest mit ihm verlief positiv.

©FF Unterlungitz | Mehrere Einsatzkräfte eilten… ©FF Unterlungitz | …nach einem E-Call-Anruf… ©FF Unterlungitz | …zum Unfallort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 11:57 Uhr aktualisiert