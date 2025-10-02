Schwerer Unfall: Junger Steirer (15) ins Krankenhaus geflogen

Ein junger Mopedlenker ist bei einem Unfall in Anger (Bezirk Weiz) Mittwochmittag, am 1. Oktober 2025, schwer verletzt worden.

Als eine 52-jährige Steirerin gegen 11.20 Uhr mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die dortige Rabenwaldstraße ausbiegen wollte, dürfte sie einen 15-jährigen Mopedlenker übersehen haben, wie die Polizei berichtet. Die beiden Fahrzeuge sind dabei kollidiert. Die 52-Jährige stieg sofort aus ihrem Auto aus, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Im Einsatz stand etwa auch die Feuerwehr Anger mit zehn Florianis und zwei Fahrzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 11:52 Uhr aktualisiert