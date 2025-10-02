Förderung für Wintersportwochen in der Steiermark erhöht

Das Land Steiermark erhöht die Förderung für Wintersportwochen. Weitere 100.000 Euro an Fördermitteln wurden bei der Regierungssitzung am heutigen Donnerstag, dem 2. Oktober beschlossen.

Die Steiermark möchte sich auch in Zukunft als Wintersportland positionieren. Daher ist es wichtig, Kinder und Jugendliche für den Wintersport zu begeistern. Dabei sind Wintersportwochen von zentraler Bedeutung. Oftmals wird erst durch diese die Begeisterung für den Wintersport geweckt. Das Tourismusressort des Landes Steiermark hat sich deshalb entschlossen, im Schuljahr 2025/2026 die Abhaltung von Wintersportwochen neuerlich zu unterstützen. Aufgrund der großen Nachfrage hat die Landesregierung in ihrer Regierungssitzung am Donnerstag weitere 100.000 Euro an Fördermitteln beschlossen.

Die Kriterien der Förderung

In der Förderungsrichtlinie werden die wesentlichen Kriterien für die Förderung festgelegt. Ziel dieser Förderung ist es, durch die finanzielle Unterstützung Schulen bzw. Schülerinnen und Schülern einen verstärkten Anreiz zu bieten, schulbezogene Wintersportwochen in der Steiermark abzuhalten. Dadurch soll Kindern und Jugendlichen der Wintersport nähergebracht und in weiterer Folge der steirische Wintertourismus gestärkt werden.

Zur Förderungsrichtlinie Förderungsempfänger

Förderungsempfänger sind Schulen in der Steiermark (vertreten durch die Schulleitung bzw. die Organisationsleitung der Wintersportwochen). Förderungsgegenstand

Gefördert werden Bus- bzw. Bahnkosten für den Hin- und Rücktransport vom Schulort zum Wintersportort in der Steiermark. Nicht gefördert wird der Pendelverkehr während der Wintersportwoche. Budget

Die Förderungen werden nach dem Prinzip „first come, first served” vergeben. Förderungsvoraussetzungen

Es müssen mindestens vier Übernachtungen in einem steirischen Wintersportort absolviert werden. Die Einholung von drei Angeboten von befugten Gelegenheits- bzw. Linienverkehrsunternehmen ist erforderlich, der Bestbieter ist auszuwählen. Förderungshöhe

Es werden die Kosten von Bus bzw. Bahn laut Rechnung gefördert, maximal jedoch der im Förderungsantrag genannte Betrag. Sollte die tatsächlich bezahlte Rechnung geringer sein (z.B. aufgrund kleinerer Schülerzahl, kleinerem Bus etc.), wird nur der niedrigere Betrag zur Auszahlung gebracht.

Über die Anzahl und Höhe der an die Schulen ausbezahlten Schulskikurs-Förderungen für das Schuljahr 2025/2026 wird der Steiermärkischen Landesregierung jeweils ein Bericht vorgelegt.