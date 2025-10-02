Lockangebote auf Messen: So schützt du dich vor „teuren Fehlern“

Herbstzeit ist Messezeit: Viele Besucher werden oft mit vermeintlich billigen Angeboten zu Vertragsabschlüssen überredet, die sie im Nachhinein bereuen. Wer auf der Messe einen Vertrag unterzeichnet, kann davon nicht zurücktreten.

„Bei einem Kauf auf einer Messe gibt es kein Rücktrittsrecht“, informiert die Arbeiterkammer Steiermark. Es ist, als ob man einen Vertrag im Geschäft unterzeichnet. „Das bedeutet, ein abgeschlossener Vertrag ist einzuhalten, auch wenn man danach günstigere Angebote bei anderen Unternehmen entdeckt“, heißt es weiter.

AK-Tipp: Nicht unter Druck setzen lassen, in Ruhe vergleichen

Vermeintlich billige Angebote sollen einen spontanen Kauf unterstützen. Es werden immer Sonderangebote, zum Beispiel ein Laufmeter Küche zum Preis von X Euro angepriesen. „Es gibt aber keine Vergleichsmöglichkeit, daher wissen Konsument:innen oft nicht, ob das Angebot tatsächlich so günstig ist, wie behauptet wird“, sagt AK-Konsumentenschützer Herbert Erhart. Wer sich daher teure Waren oder Möbel auf einer Messe kaufen möchte, sollte unbedingt vor dem Messebesuch Angebote von anderen Anbietern einholen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen und in Ruhe vergleichen – auch außerhalb der Messe. Erhart: „Viele Messen laufen über mehrere Tage, so dass man über die Entscheidung schlafen kann.“ Es ist auch genau darauf zu achten, was im Angebot enthalten ist. Ein „Laufmeter Küche“ kann Sockel, Beleuchtung, Abschlussleisten, Hochschränke, Beschläge, Griffe usw. enthalten oder aber auch nur die Küchenunterschränke.

Vertragsrücktritt kann vereinbart werden

Wer sich ein Rücktrittsrecht von einem Messekauf offenhalten möchte, kann dies mit dem Verkäufer vertraglich vereinbaren. Außerdem sollte vorher der Unternehmenssitz kontrolliert werden. Ausländische Firmen könnten hohe Anreise- und Servicekosten verrechnen und die Abwicklung etwaiger Gewährleistungsansprüche könnte Schwierigkeiten bereiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 12:46 Uhr aktualisiert