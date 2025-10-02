„Solido“: Erfolgsprojekt gegen Wohnungslosigkeit startet in Bruck

Wohnungslosigkeit betrifft auch die Region - mit „Solido Regional“ kommt ein europaweit bewährtes Hilfskonzept nun direkt nach Bruck-Kapfenberg und bietet konkrete Unterstützung für Betroffene vor Ort.

Seit 2017 hat das Projekt „Solido“ fast 90 Menschen in ein eigenes Zuhause begleitet. Nun wurde in Bruck an der Mur die erste regionale Geschäftsstelle eröffnet.

Seit 2017 hat das Projekt „Solido“ fast 90 Menschen in ein eigenes Zuhause begleitet. Nun wurde in Bruck an der Mur die erste regionale Geschäftsstelle eröffnet.

Das Grazer Housing-First-Projekt „Solido“ hat seit 2017 gezeigt, wie nachhaltige Hilfe im Kampf gegen Wohnungslosigkeit funktioniert. Fast 90 Personen fanden seither mit Unterstützung der VinziWerke den Weg aus der Notschlafstelle in die eigene Wohnung. Nun gibt es das Angebot erstmals auch außerhalb von Graz: In Kooperation mit den Städten Bruck an der Mur und Kapfenberg wurde am Donnerstag, dem 2. Oktober, ein neuer Standort eröffnet. Finanziert wird dieser über das Programm WOHNSCHIRM HOUSING FIRST des Sozialministeriums.

Feierliche Eröffnung in Bruck

Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnung, darunter Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger betonte: „Es freut mich sehr, dass wir als Stadt Bruck an der Mur für dieses wichtige Projekt eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen können. Damit ermöglichen wir konkret Hilfe vor Ort.“ Auch Kapfenbergs Bürgermeister Matthäus Bachernegg unterstrich die Bedeutung: „In Kapfenberg schauen wir aufeinander. Niemand soll in unserer Region allein gelassen werden.“ Pfarrer Clemens Grill spendete dem neuen Standort seinen Segen.

©VinziWerke Nicola Baloch, Emine Özkan, Andreas Kleinegger, Mirjam Bauer, Nina Trippl (v.l.) ©VinziWerke Mirjam Bauer, Solido-Projektleiter Andreas Kleinegger, WOHNSCHIRM HOUSING FIRST Programmleiterin Emine Özkan (v.l.)

Nachfrage in der Region groß

Schon vor der offiziellen Eröffnung zeigte sich: Der Bedarf ist enorm. „Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder Anfragen aus den unterschiedlichen Regionen erhalten. Eine Regionalisierung kann Hilfe genau dorthin bringen, wo sie gebraucht wird“, erklärt Projektleiter Andreas Kleinegger. Mit „Solido Regional“ können Betroffene nun direkt in ihrer Umgebung begleitet werden – ohne dafür nach Graz übersiedeln zu müssen.

Individuelle Begleitung im Mittelpunkt

Für Sozialarbeiterin Mirjam Bauer, die das neue Büro leitet, steht der Mensch im Zentrum: „Wichtig ist, dass wir individuell auf jeden Teilnehmer eingehen können – einfach, weil jede Lebenssituation anders ist. Oft sind wir als Sicherheitsnetz wesentlich.“ Seit Beginn 2017 wurden pro Jahr durchschnittlich 25 Personen begleitet, nur in zwei Fällen konnte eine Delogierung nicht verhindert werden – ein Beweis für die Wirksamkeit von Housing First.

„Wohnraum zuerst“ als Schlüssel

Die Nachfrage ist hoch – erste Anfragen gingen ein, noch bevor Büroräumlichkeiten vorhanden waren. „Damit wir Menschen wirklich aus ihrer prekären Wohnsituation begleiten können, braucht es ein ausreichendes Angebot an leistbarem Wohnraum“, so VinziWerke-Geschäftsführerin Nicola Baloch. Emine Özkan, Programmleiterin WOHNSCHIRM HOUSING FIRST, hebt hervor: „Housing First heißt, dass wohnungslose Menschen dort wieder eine leistbare Wohnung finden, wo sie zuhause sind.“