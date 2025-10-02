Überholmanöver misslang: Frontal-Crash fordert einen Verletzten

Am Donnerstagnachmittag, 2. Oktober 2025, kam es auf der B72 zu einem Frontalzusammenstoß. Ein Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 14.20 Uhr war ein 35-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf der B72 von Alpl kommend in Fahrtrichtung St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein Lkw entgegen. Erste Erhebungen ergaben, dass eine 56-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz den Lkw überholen wollte. Sie konnte den Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig abbrechen, sodass es zur Kollision mit dem Pkw des 35-Jährigen kam.

Lenker verletzt

Der Pkw-Lenker wurde durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt, vom Österreichischen Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C16 in das Krankenhaus Oberwart geflogen. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Mit beiden Beteiligten durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein stand mit 15 Einsatzkräften im Einsatz. Die B72 war für etwa 20 Minuten gesperrt.