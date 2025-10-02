Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Hartberg-Fürstenfeld
02/10/2025
Tödlicher Unfall

Steirerin stirbt bei Frontal-Crash mit LKW

Donnerstagnachmittag, 2. Oktober 2025, kam es auf der B54 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und Lkw. Die 69-jährige Lenkerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Gegen 13.41 Uhr war eine 69-jährige Pkw-Lenkerin in der Gemeinde Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw eines 56-jährigen Lenkers.

69-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle

Die 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker zog sich eine Handverletzung zu und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

Ermittlungen laufen

Die B54 war infolge des Unfalls bis etwa 17:45 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lafnitz und Pinggau, das Österreichische Rote Kreuz sowie ein Notarzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

