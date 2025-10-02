Steiermark startet frostig in sonnigen Freitag

Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, prägen trockene, kühle Luftmassen das Wetter in der Steiermark. „Oft ist es wolkenlos, Restwolken sowie regionale Nebelfelder lösen sich rasch auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nur in der Oststeiermark ist der Nordwind noch spürbar, sonst bleibt es ruhig. Am Morgen zeigt das Thermometer verbreitet Minusgrade, die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 3 Grad. Tagsüber wird es mit 11 bis 14 Grad zwar milder, aber weiterhin herbstlich frisch.