Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Herbst in einem Park in Graz.
Sonniger Freitag: In der Steiermark dominiert klares, kühles Herbstwetter.
Steiermark
02/10/2025
Prognose

Steiermark startet frostig in sonnigen Freitag

Ein klarer, kühler Herbsttag erwartet die Steiermark am Freitag. Sonne dominiert, doch vielerorts startet der Tag mit Bodenfrost.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, prägen trockene, kühle Luftmassen das Wetter in der Steiermark. „Oft ist es wolkenlos, Restwolken sowie regionale Nebelfelder lösen sich rasch auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nur in der Oststeiermark ist der Nordwind noch spürbar, sonst bleibt es ruhig. Am Morgen zeigt das Thermometer verbreitet Minusgrade, die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 3 Grad. Tagsüber wird es mit 11 bis 14 Grad zwar milder, aber weiterhin herbstlich frisch.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: