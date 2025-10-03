Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels.com
Akt der Ehrlichkeit: Verlorene Geldtasche findet ihren Weg zurück
Die Steirerin bekam dank einer ehrlichen Finderin ihre Brieftasche zurück
Leibnitz
03/10/2025
Ehrliche Finderin

Akt der Ehrlichkeit: Verlorene Geldtasche findet ihren Weg zurück

Eine kleine Geste der Ehrlichkeit hat in Leibnitz für große Freude gesorgt: Eine Steirerin hatte ihre Geldtasche verloren – doch dank einer aufmerksamen Finderin konnte sie schnell wieder an die Besitzerin zurückgegeben werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Zwischen Kaindorf Post und Lebring verlor eine Steirerin Anfang Oktober ihre braune Geldtasche, vermutlich nachdem er sie kurzzeitig auf das Autodach gelegt hatte. Verzweifelt wandte sie sich in einem Eintrag der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ an die Community und bat um Hinweise auf die verlorene Tasche, verbunden mit einem Finderlohn. Nur kurze Zeit später folgte die gute Nachricht: Die Geldtasche war von einer ehrlichen Finderin bei der Polizei abgegeben worden. Ihre Ehrlichkeit brachte der Besitzerin nicht nur ihre Sachen zurück, sondern erinnerte auch daran, wie wertvoll kleine Akte der Hilfsbereitschaft in unserem Alltag sein können.

Bild auf 5min.at zeigt ein Posting.
©Screenshot Facebook
Das Posting in der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: