Akt der Ehrlichkeit: Verlorene Geldtasche findet ihren Weg zurück

Eine kleine Geste der Ehrlichkeit hat in Leibnitz für große Freude gesorgt: Eine Steirerin hatte ihre Geldtasche verloren – doch dank einer aufmerksamen Finderin konnte sie schnell wieder an die Besitzerin zurückgegeben werden.

Zwischen Kaindorf Post und Lebring verlor eine Steirerin Anfang Oktober ihre braune Geldtasche, vermutlich nachdem er sie kurzzeitig auf das Autodach gelegt hatte. Verzweifelt wandte sie sich in einem Eintrag der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ an die Community und bat um Hinweise auf die verlorene Tasche, verbunden mit einem Finderlohn. Nur kurze Zeit später folgte die gute Nachricht: Die Geldtasche war von einer ehrlichen Finderin bei der Polizei abgegeben worden. Ihre Ehrlichkeit brachte der Besitzerin nicht nur ihre Sachen zurück, sondern erinnerte auch daran, wie wertvoll kleine Akte der Hilfsbereitschaft in unserem Alltag sein können.