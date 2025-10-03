Sechs Schulklassen können 2026 in Graz zu Tierprofis werden

Eine Konferenz, bei der Kinder den Ton angeben: Sechs steirische Klassen dürfen 2026 in Graz zeigen, was Tiere wirklich brauchen. Von Exkursionen bis zum großen Auftritt - hier wird Lernen zum richtigen Erlebnis.

Kinder tauchen bei der Tierschutzkonferenz in Graz tief in die Welt der Tiere ein und präsentieren ihr Wissen voller Begeisterung.

Im Frühjahr 2026 heißt es in Graz: Vorhang auf für die nächste Generation Tierschützer. Sechs Schulklassen der Sekundarstufe I haben die Chance, auf der Kinder-Tierschutzkonferenz ihr Wissen und ihre Ideen zu präsentieren. Nicht trockene Theorie, sondern echtes Herzblut steht im Mittelpunkt. Die Kinder können zeigen, wie wichtig Respekt und Achtsamkeit gegenüber Tieren sind.

Lernen draußen statt nur am Pult

Die Vorbereitung auf den großen Auftritt ist alles andere als gewöhnlich. Jede Klasse wählt ein Schwerpunktthema – egal ob Hund, Huhn oder Hirsch. Begleitet vom Verein „Tierschutz macht Schule“ erhalten die Kinder spannende Materialien. Obendrauf gibt’s für jede Klasse eine kostenlose Tagesexkursion inklusive Busfahrt. So wird der Schulstoff plötzlich lebendig und die Kinder erleben Tiere hautnah.

Große Bühne für kleine Botschafter

Für viele Schüler bedeutet die Konferenz das erste Mal Mikrofon statt Matheheft. „Wir wissen, wie begeistert Kinder sind, wenn sie gemeinsam Tierschutzwissen sammeln, die Tiere aus der Nähe erleben und mit Fachleuten über sie sprechen können“, erzählt Lea Mirwald, Geschäftsführerin von „Tierschutz macht Schule“. Und sie weiß: „Bei der Kinder-Tierschutzkonferenz aufzutreten, ist für sie ein bewegendes Erlebnis, das ihr Selbstbewusstsein stärken kann, denn ihre Anliegen werden ernst genommen.“

Rückhalt von der Politik

Auch von politischer Seite gibt es Schulterklopfen für das Projekt. Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer betont: „Mir ist es wichtig, dass Kinder nicht durch trockene Theorie, sondern durch echte Erlebnisse und Praxis für den Tierschutz begeistert werden. Die Kinder-Tierschutzkonferenz soll zeigen, wie viel Potenzial unsere junge Generation hat, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und Werte wie Respekt und Achtsamkeit gegenüber Tieren zu leben.“

©Büro LR Amesbauer/Debevec Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer unterstützt das Projekt und betont die Bedeutung von echten Erlebnissen statt trockener Theorie.