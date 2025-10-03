Kinderwagen angefahren – SUV-Lenker fuhr einfach davon

Schock in Judenburg: Auf einem Schutzweg touchierte ein unbekannter Autofahrer mit einem roten SUV einen Kinderwagen. Ein einjähriges Kind wurde verletzt, der Lenker flüchtete.

In der Burggasse in Judenburg wurde ein Kinderwagen von einem roten SUV touchiert. Der Lenker fuhr einfach davon.

In der Burggasse in Judenburg wurde ein Kinderwagen von einem roten SUV touchiert. Der Lenker fuhr einfach davon.

Freitag, 3. Oktober 2025, gegen 10.30 Uhr: Eine 29-jährige Mutter wollte in der Burggasse in Judenburg (Bezirk Murtal, Steiermark) gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn im Kinderwagen die Straßenseite wechseln. Am Schutzweg kam es zum Schockmoment: Ein roter SUV, der stadtauswärts unterwegs war, touchierte den Kinderwagen. Das kleine Kind erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde es ins Krankenhaus nach Leoben eingeliefert. Die Mutter blieb unverletzt, stand jedoch unter großem Schock.

SUV-Lenker fuhr davon

Besonders erschütternd: Der Lenker oder die Lenkerin des roten SUVs hielt nicht an, sondern fuhr einfach weiter. „Ohne anzuhalten verließ der unbekannte Pkw-Lenker die Örtlichkeit“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Polizei bittet um Hinweise

Von dem Unfallwagen ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen roten SUV mit Murtaler Kennzeichen handeln dürfte. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: „Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Judenburg, Tel. Nr.: 059 133/6300 erbeten.“