Weltkindertag: Über 300 Gäste beim LÖWENMUT-Event in Gleisdorf

Am Weltkindertag verwandelte sich das Forum Kloster in Gleisdorf in einen Ort voller Mut, Wertschätzung und Lebensfreude. Über 300 Menschen erlebten Resilienztraining und Mobbingprävention auf spielerische Art.

Am 20. September 2025, dem Weltkindertag, feierte Gleisdorf eine besondere Premiere: Zum ersten Mal fand im Forum Kloster ein großes LÖWENMUT-Event statt. Mehr als 300 Kinder, Eltern, Großeltern und Begleiter erlebten, wie Resilienztraining und Mobbingprävention lebendig, spielerisch und voller Herz vermittelt werden können.

Starke Kinder, bewusste Eltern

Die Kinder lernten, dass Beleidigungen keine Fakten, sondern bloß Meinungen sind. Sie konnten ihre Grenzen stärken und üben, mutig und respektvoll für sich einzustehen. Auch die Eltern nahmen wertvolle Impulse mit: „Werte sind wie ein innerer Kompass, der zeigt, was wirklich wichtig ist“, erklärte Gründerin Sabrina Deutschmann gegenüber 5 Minuten.

©Löwenmut | Über 300 Besucher feierten im Forum Kloster Gleisdorf den Weltkindertag mit LÖWENMUT.

Fehler als Chance

Ein großes Thema des Tages war auch die Botschaft „Fehler sind Helfer“. Kinder wie Erwachsene wurden ermutigt, Neues auszuprobieren, mutig zu sein und an Herausforderungen zu wachsen. Für leuchtende Augen sorgte außerdem ein besonderer Gast: LIO der LÖWE wurde erstmals vorgestellt und begeisterte die kleinen Besucher.

Genuss und Begegnung

Neben den inhaltlichen Impulsen kam auch das Herz nicht zu kurz: Regionale Köstlichkeiten, vegetarisches Essen, fruchtige Säfte, Kinderschminken und Affirmationskärtchen für die Jausenbox machten den Tag bunt und unvergesslich. Auch Merchandising-Produkte vom Team LÖWENMUT fanden großen Anklang.

Gemeinsam Gutes tun

Das Schönste: Mit jedem Ticket wurde nicht nur die eigene Familie gestärkt, sondern gleichzeitig auch Familien in Not unterstützt. Der Reinerlös von mehr als 5.000 Euro geht an den Verein „Von Mama zu Mama“. „Ein riesengroßes Dankeschön gilt meinem gesamten Team. Gemeinsam haben wir gezeigt, was möglich ist, wenn wir mutig für Achtsamkeit, Wertschätzung und Zusammenhalt einstehen“, betonte Sabrina Deutschmann gegenüber 5 Minuten abschließend.