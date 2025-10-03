Skip to content
/ ©Land Steiermark/Robert Binder
Foto auf 5min.at zeigt den Landtag Steiermark
Das Digitalisierungsgesetz 2025 soll Verwaltungsvorgänge in der Steiermark einfacher, schneller und bürgerfreundlicher machen.
Steiermark
03/10/2025
Digital & analog

Land Steiermark beschließt eigenes Digitalisierungsgesetz

Die Landesregierung hat das Steiermärkische Digitalisierungsgesetz 2025 fixiert. Damit werden erstmals einheitliche Regeln für digitale Abläufe festgelegt - mit Rücksicht auf alle, die analog bleiben wollen.

von Julia Waldhauser
2 Minuten Lesezeit

Die Steiermark macht ernst: Mit dem neuen Digitalisierungsgesetz 2025 schafft das Land erstmals einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für digitale Prozesse. Bislang fehlte ein solches Gesetz auf Landesebene. Nun sollen klare Vorgaben dafür sorgen, dass Verwaltung einfacher, effizienter und gleichzeitig bürgerfreundlich wird. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) spricht von einem „wichtigen Meilenstein für die digitale Verwaltung in der Steiermark“. Ihm sei besonders wichtig, dass digitale Fortschritte und analoge Zugänge im Gleichgewicht bleiben: „Wir schließen niemanden aus. Alle werden mitgenommen.“

Mehr Tempo in der Verwaltung

Das Gesetz verpflichtet Landesbehörden, ihre Aufgaben künftig verstärkt digital zu erledigen. Bürgerinnen und Bürger sollen Anträge elektronisch einbringen können, Behörden müssen untereinander ebenfalls digital kommunizieren. Schon bestehende Regelungen aus dem E-Government-Gesetz werden übernommen, etwa das Recht auf elektronische Kommunikation. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont die Vorteile: „Verwaltungsabläufe werden dadurch einfacher und schneller. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in die Richtung, die steirische Landesverwaltung zu einer der effizientesten Behörden der Republik zu machen.“

Foto auf 5min.at zeigt Mario Kunasek und Manuela Khom
©Montage: 5 Minuten/Michaela Lorber/Mario Gimpel
Landeshauptmann Mario Kunasek und LH-Stellvertreterin Manuela Khom präsentierten das neue Digitalisierungsgesetz 2025 als Meilenstein für eine moderne und zugleich bürgernahe Verwaltung.

Einmal Daten liefern, mehrfach nutzen

Besonders hervorzuheben ist das sogenannte „Once-Only-Prinzip“. Wer einen Antrag stellt, soll seine persönlichen Daten nicht jedes Mal neu vorlegen müssen. Stattdessen dürfen Behörden künftig – sofern rechtlich möglich – Daten direkt aus elektronischen Registern abrufen. Das erspart Bürgerinnen und Bürgern doppelte Wege und langwierige Nachreichungen.

Digitale Anreize und analoge Sicherheiten

Wer elektronische Verfahren und Zustellungen nutzt, kann künftig sogar bei Abgaben sparen – bis zu 50 Prozent sind als Anreiz vorgesehen. Gleichzeitig bleibt sichergestellt, dass niemand auf digitale Wege gezwungen wird. Veröffentlichungen können auch weiterhin vor Ort bei den zuständigen Behörden eingesehen werden. „Trotz Digitalisierung stellen wir weiterhin sicher, dass es für die Steirerinnen und Steirer das Recht auf ein analoges Leben gibt“, unterstreicht Khom.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • Digitale Abläufe: Behörden sollen möglichst elektronisch arbeiten, Bürger werden dabei unterstützt.
  • Recht auf elektronische Kommunikation: Bürger dürfen digital mit Behörden in Kontakt treten, Ausnahmen sind möglich.
  • Behördenverkehr: Untereinander müssen Behörden digital kommunizieren – soweit technisch machbar.
  • Elektronische Anträge: Reichen künftig in einfacher Form, Ausdrucke können verlangt werden.
  • Anreize: Bis zu 50 Prozent weniger Abgaben bei elektronischer Abwicklung.
  • Datenabfragen: Behörden dürfen zur Förderprüfung direkt auf Register zugreifen.

