Land Steiermark beschließt eigenes Digitalisierungsgesetz

Die Landesregierung hat das Steiermärkische Digitalisierungsgesetz 2025 fixiert. Damit werden erstmals einheitliche Regeln für digitale Abläufe festgelegt - mit Rücksicht auf alle, die analog bleiben wollen.

Die Steiermark macht ernst: Mit dem neuen Digitalisierungsgesetz 2025 schafft das Land erstmals einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für digitale Prozesse. Bislang fehlte ein solches Gesetz auf Landesebene. Nun sollen klare Vorgaben dafür sorgen, dass Verwaltung einfacher, effizienter und gleichzeitig bürgerfreundlich wird. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) spricht von einem „wichtigen Meilenstein für die digitale Verwaltung in der Steiermark“. Ihm sei besonders wichtig, dass digitale Fortschritte und analoge Zugänge im Gleichgewicht bleiben: „Wir schließen niemanden aus. Alle werden mitgenommen.“

Mehr Tempo in der Verwaltung

Das Gesetz verpflichtet Landesbehörden, ihre Aufgaben künftig verstärkt digital zu erledigen. Bürgerinnen und Bürger sollen Anträge elektronisch einbringen können, Behörden müssen untereinander ebenfalls digital kommunizieren. Schon bestehende Regelungen aus dem E-Government-Gesetz werden übernommen, etwa das Recht auf elektronische Kommunikation. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont die Vorteile: „Verwaltungsabläufe werden dadurch einfacher und schneller. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in die Richtung, die steirische Landesverwaltung zu einer der effizientesten Behörden der Republik zu machen.“

©Montage: 5 Minuten/Michaela Lorber/Mario Gimpel Landeshauptmann Mario Kunasek und LH-Stellvertreterin Manuela Khom präsentierten das neue Digitalisierungsgesetz 2025 als Meilenstein für eine moderne und zugleich bürgernahe Verwaltung.

Einmal Daten liefern, mehrfach nutzen

Besonders hervorzuheben ist das sogenannte „Once-Only-Prinzip“. Wer einen Antrag stellt, soll seine persönlichen Daten nicht jedes Mal neu vorlegen müssen. Stattdessen dürfen Behörden künftig – sofern rechtlich möglich – Daten direkt aus elektronischen Registern abrufen. Das erspart Bürgerinnen und Bürgern doppelte Wege und langwierige Nachreichungen.

Digitale Anreize und analoge Sicherheiten

Wer elektronische Verfahren und Zustellungen nutzt, kann künftig sogar bei Abgaben sparen – bis zu 50 Prozent sind als Anreiz vorgesehen. Gleichzeitig bleibt sichergestellt, dass niemand auf digitale Wege gezwungen wird. Veröffentlichungen können auch weiterhin vor Ort bei den zuständigen Behörden eingesehen werden. „Trotz Digitalisierung stellen wir weiterhin sicher, dass es für die Steirerinnen und Steirer das Recht auf ein analoges Leben gibt“, unterstreicht Khom.