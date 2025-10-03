Unfall auf A2: Lenker krachte in Leitplanke bei Ilz

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A2 nahe Ilz zu einem Unfall. Ein Autofahrer kollidierte mit der Leitplanke und wurde dabei verletzt. Mehrere Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Polizei standen im Einsatz.

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, heulten in der Region Ilz die Sirenen: Mehrere Feuerwehren wurden zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A2 in Fahrtrichtung Wien verständigt. Die Feuerwehren Ilz, Neudorf bei Ilz und Bad Waltersdorf fuhren sofort zum angegebenen Abschnitt bei der Autobahnauffahrt Ilz. Doch dort fanden die Einsatzkräfte keinen Unfall vor. Erst nachdem ein weiteres Fahrzeug den Autobahnabschnitt in Richtung S7 abfuhr, konnte die tatsächliche Unfallstelle entdeckt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Autofahrer gegen die Leitplanke. Der Mann wurde dabei verletzt. Sofort wurde die Unfallstelle abgesichert, ein doppelter Brandschutz aufgebaut und die verletzte Person gemeinsam mit dem Roten Kreuz erstversorgt. Neben den Wehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.