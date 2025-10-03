„Stur für Gerechtigkeit“: KPÖ feiert 20 Jahre im Landtag

Die KPÖ Steiermark hat ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit 20 Jahren ist sie im Landtag vertreten. Zahlreiche Genossen, Freunde und politische Wegbegleiter kamen im Steinsaal des Landhauses in Graz zusammen. Eine Minidokumentation erinnerte an zentrale Erfolge, ehe Klubdirektorin Karin Reimelt die zwei Jahrzehnte Revue passieren ließ. Danach berichteten frühere und aktuelle Abgeordnete von persönlichen Erfahrungen, darunter Ernest Kaltenegger, Claudia Klimt-Weithaler und Alexander Melinz.

„Ein riesiger Erfolg“

Besonders der Einzug der KPÖ im Jahr 2005 blieb vielen in Erinnerung. „Vor der Wahl 2005 haben wir gespürt, dass die Stimmung für uns nicht schlecht war. Aber, dass wir dann tatsächlich zu viert in den Landtag einziehen und sogar drittstärkste Kraft im Land werden, das war ein riesiger Erfolg“, so der ehemalige Klubobmann Ernest Kaltenegger. Die damaligen Themen waren leistbares Wohnen, Gesundheit, Bildung und der Einsatz gegen das kleine Glücksspiel – bis heute Kernthemen der Partei.

©KPÖ Ernest Kaltenegger erinnerte sich an den historischen Wahlerfolg 2005. ©KPÖ Claudia Klimt-Weithaler und Alexander Melinz: Das aktuelle KPÖ-Landtagsteam.

Politische Spuren in 20 Jahren

In den vergangenen zwei Jahrzehnten setzte die KPÖ in der Steiermark einige Akzente: Der Regress für pflegebedürftige Angehörige wurde abgeschafft, der Heizkostenzuschuss erhöht, die Wohnunterstützung valorisiert und ein Kautionsfonds eingeführt. Auch im Bereich der Kinderbetreuung gab es Verbesserungen: niedrigere Gruppengrößen in Kindergärten, höhere Gehälter für Pädagogen und die Einführung einer Sozialstaffel für Kinderkrippen. „Ich bin sehr stolz darauf, was wir erreicht haben. Unsere Arbeit ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Gerade heute braucht es die KPÖ mehr denn je!“, betont Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Neue Zeiten, alte Aufgaben

Seit Dezember 2024 ist die KPÖ mit Claudia Klimt-Weithaler und dem neuen Abgeordneten Alexander Melinz im Landtag vertreten. Gleichzeitig hat sich die politische Landschaft verändert: Die FPÖ stellt nun die stärkste Kraft und regiert gemeinsam mit der ÖVP. Für die KPÖ bedeutet das noch mehr Verantwortung. „Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen – von Kürzungen im Sozialbereich, über steigende Wohnkosten bis hin zu zahlreichen Verschlechterungen im Alltag der Menschen – zeigt sich, dass es uns politisch ganz dringend braucht“, unterstreicht Melinz.

Die Stimme für jene ohne Stimme

Auch nach 20 Jahren will die KPÖ in der Steiermark ein verlässliches Gegengewicht sein. Sie bleibt die politische Stimme für Menschen, die sonst kaum Gehör finden. „Als wir 2005 in den Landtag eingezogen sind, hätte ich nicht gedacht, dass wir 20 Jahre später ein solches Jubiläum feiern würden“, so Claudia Klimt-Weithaler. Eines ist klar: Die KPÖ will auch in Zukunft unbeirrt, beharrlich und stur für Gerechtigkeit kämpfen.