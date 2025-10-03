Einsatzserie: Drei Alarmierungen in 24 Stunden für Feuerwehren

Am Abend des 29. September 2025 wurden die Feuerwehren Obdach und Weißkirchen (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Wagen kam von der Straße ab und stürzte ab. Zunächst war unklar, ob Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren. Glücklicherweise konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Brand am Zeiner Platz

Keine Verschnaufpause gab es am nächsten Tag: Gegen 11 Uhr heulten in Obdach erneut die Sirenen. Diesmal stand ein Holzschuppen samt angrenzender Hecke am Zeiner Platz in Flammen. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Um ein Übergreifen auf eine benachbarte Garage zu verhindern, rückte auch die Feuerwehr Weißkirchen nach. Mit zwei HD-Rohren gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch einzudämmen. Nachkontrollen mit einer Wärmebildkamera stellten sicher, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

©FF Obdach | Der Holzschuppen samt Hecke stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand.

Schwerer Unfall am Obdacher Sattel

Noch am selben Nachmittag kam es zum dritten Einsatz innerhalb kurzer Zeit. Gegen 14 Uhr wurden die Feuerwehren Obdach und Reichenfels-St. Peter zu einem schweren Verkehrsunfall auf den Obdacher Sattel gerufen. Dort war ein Kleintransporter mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Lenker des Transporters wurde eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Während das Unfallfahrzeug schwer beschädigt wurde, blieb der Lkw fahrbereit. Nach der Rettung folgten Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn, bevor der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden abgeschlossen war.