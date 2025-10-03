Skip to content
Steiermark startet frostig mit -4 Grad in den Samstag
Sonne, Frost und später Wolken: Wechselhaftes Herbstwetter in der Steiermark.
Steiermark
03/10/2025
Prognose

Ein frostiger, aber sonniger Samstag steht der Steiermark bevor. Ab Mittag ziehen Wolken auf, Regen bleibt jedoch die Ausnahme.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, beginnt der Tag in der Steiermark kalt, die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und 1 Grad. „Es ist zunächst verbreitet leicht frostig, aber auch sehr sonnig, Frühnebel gibt es kaum“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag schiebt sich ein dichtes Wolkenband von Westen herein, Regen fällt aber kaum. Gegen Abend lockert es wieder auf, und ein paar Sonnenstunden sind noch möglich. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf Südwest und frischt etwas auf. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag 12 bis 16 Grad.

