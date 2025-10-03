Steiermark startet frostig mit -4 Grad in den Samstag

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, beginnt der Tag in der Steiermark kalt, die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und 1 Grad. „Es ist zunächst verbreitet leicht frostig, aber auch sehr sonnig, Frühnebel gibt es kaum“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag schiebt sich ein dichtes Wolkenband von Westen herein, Regen fällt aber kaum. Gegen Abend lockert es wieder auf, und ein paar Sonnenstunden sind noch möglich. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf Südwest und frischt etwas auf. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag 12 bis 16 Grad.