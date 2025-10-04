15-Jährige tot: Mopedlenkerin verlor bei tragischem Unfall ihr Leben
Am Freitagabend, 3. Oktober 2025, kam es auf der B129 zwischen Peuerbach und Waizenkirchen zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Auto und einem Moped. Eine 15-jährige Mopedlenkerin verlor dabei ihr Leben.
Eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am 3. Oktober 2025 gegen 20.30 Uhr auf der B129 aus Peuerbach kommend in Fahrtrichtung Waizenkirchen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen gemeinsam mit seinem 16-jährigen Freund, aus Waizenkirchen kommend in Fahrtrichtung Peuerbach. In einer Kurve kam es plötzlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
15-jährige Mopedlenkerin tödlich verletzt
Die Mopedlenkerin wurde dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert und tödlich verletzt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer verständigten die Rettungskräfte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein mit dem 19-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.