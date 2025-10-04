„Aufsteirern“ brachte Spende für Steirische Kinderkrebshilfe

Vor mehr als zwei Wochen haben 200.000 Menschen in der Grazer Innenstadt das „Aufsteirern“ besucht, das größte Volkskulturfest Österreichs. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist diese Brauchtumsveranstaltung fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Steiermark. Auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek wurde heuer erstmals ein eigener Empfang des Landes Steiermark in der Aula der Alten Universität organisiert, der im Zeichen der Volkskultur, ihrer Verbände und des Ehrenamtes gestanden ist. Zusätzlich war es Landeshauptmann Kunasek ein besonderes Anliegen, im Rahmen dieses Empfangs eine karitative Einrichtung zu unterstützen. So konnte mit einer Spendenbox für die „Steirische Kinderkrebshilfe“ ein Betrag von 2.000 Euro gesammelt werden. Die Scheckübergabe fand in der Grazer Burg statt.

LH Kunasek übergibt Spendenscheck an Steirische Kinderkrebshilfe

„Mir ist es wichtig, Kinder und Jugendliche und deren Familien in einer schwierigen Phase zu unterstützen. Es geht um einen gesellschaftlichen Beitrag, um ihnen ein Aufwachsen in Würde und Wärme zu ermöglichen – geliebt, geachtet und behütet. Daher freut es mich besonders, heute der ‚Steirischen Kinderkrebshilfe‘ diesen Scheck in der Höhe von 2.000 Euro übergeben zu dürfen. Ich bedanke mich beim gesamten Team der ‚Steirischen Kinderkrebshilfe‘. Sie ist ein strahlendes Beispiel für gelebte Nächstenliebe und soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 12:33 Uhr aktualisiert