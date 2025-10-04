Schwierige Bergung: Reisebus mit 35 Insassen in Unfall verwickelt

Freitagnacht geriet ein Reisebus mit 35 Personen beim Rückwärtsfahren von einer Gemeindestraße ab und rutschte eine steile Wiese hinunter. Die Bergung gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig.

Am Samstagvormittag gelang es schließlich, den Reisebus wieder sicher auf die Fahrbahn zu bringen.

Ein mit 35 Personen besetzter Reisebus geriet Freitagnacht, 3. Oktober, in Baumgarten (Gemeinde Gnas) beim Zurücksetzen von einer Gemeindestraße ab und rutschte auf eine steil abfallende Wiese.

Schwierige Fahrzeugbergung nach Unfall

Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Für die Einsatzkräfte stellte die Bergung des Busses jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Erste Versuche in den Nachtstunden mussten – nach erfolgter Sicherung gegen ein weiteres Abrutschen – abgebrochen werden. Am Samstagvormittag gelang es schließlich, den Reisebus wieder sicher auf die Fahrbahn zu bringen. Die Bergung wurde von den Feuerwehren Baumgarten (Einsatzleitung) und Feldbach in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Bergeunternehmen durchgeführt.

©BFVFB/C. Karner

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 12:24 Uhr aktualisiert