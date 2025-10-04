Hunderte Rotkreuz-Helfer pilgerten nach Mariazell

Bei strahlendem Herbstwetter pilgerten am Samstag, dem 4. Oktober 2025, hunderte Rotkreuz-Helfer aus allen steirischen Regionen nach Mariazell. Die 10. steirische Rotkreuz-Wallfahrt lockte Freiwillige, Hauptamtliche und Funktionären gleichermaßen an – alle vereint durch das gemeinsame Ziel: innehalten, Kraft tanken und das Miteinander feiern. Schon lange vor dem offiziellen Beginn zur Mittagszeit herrschte am Parkdeck in Mariazell beste Stimmung. Gespräche, Lachen und Wiedersehen prägten das Bild. „Der guten Laune hätte auch Schlechtwetter keinen Abbruch getan“, so eine Teilnehmerin schmunzelnd.

Besinnung und Segen im Herzen der Steiermark

Der Höhepunkt des Tages war die Heilige Messe, zelebriert von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Mit ihm feierten Pater Superior Michael Staberl OSB, Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser, Vizepräsident und Landeskurat Michael Gruber, Landesgeschäftsführer Helmut Schellnegger und seine Stellvertreterin Silke Jungbauer. Nach der Messe wurden die Rotkreuz-Fahrzeuge am St.-Lambrechter-Platz gesegnet – ein Moment, der viele sichtlich berührte. Bei der anschließenden Agape wurde die Gelegenheit genutzt, sich auszutauschen, zu lachen und die Gemeinschaft zu pflegen.

©RK STMK Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl ©RK STMK Präsident Siegfried Schrittwieser

„Ein starkes Symbol für Zusammenhalt“

Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser brachte in seinen Worten die Bedeutung des Tages auf den Punkt: „Diese Rotkreuz-Wallfahrt unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung der Gemeinschaft für das Rote Kreuz. Unsere Mitarbeiter aus allen Bereichen leisten jeden Tag Außergewöhnliches für die steirische Bevölkerung. Im Rahmen der Wallfahrt halten wir gemeinsam inne und nehmen uns Zeit für Besinnung, Begegnung und Dankbarkeit.“ Er betonte, dass diese Begegnung weit mehr sei als ein religiöses Ereignis: „Dieser Weg erinnert uns daran, dass wir als Rotes Kreuz nicht nur Helfer sind, sondern auch eine große Gemeinschaft, die durch Werte und Menschlichkeit verbunden ist.“

©RK STMK | Hunderte steirische Rotkreuz-Helfer pilgerten bei Sonnenschein nach Mariazell.

Unterwegs auf einem gemeinsamen Weg

Auch Landeskurat und Vizepräsident Michael Gruber fand bewegende Worte: „Für das Rote Kreuz ist die Wallfahrt ein starkes Symbol für Zusammenhalt. Sie führt vor Augen, dass wir im Roten Kreuz nicht nur Einsätze bewältigen, sondern auch miteinander unterwegs sind.“ Er beschrieb den Weg nach Mariazell als eine Reise zu sich selbst und zu den anderen: „Auf diesem Weg öffne ich mich für Begegnungen, für die Geschichten der anderen, aber auch für mich selbst. Ich teile die Strecke, die Herausforderungen, die Freude und entdecke dabei nicht nur neue Seiten an meinem Gegenüber, sondern oft auch an mir selbst.“