Diese zwölf steirischen Betriebe kämpfen um den „Follow me Award 2025“

Von der Bäckerei bis zum Fischrestaurant - zwölf steirische Betriebe sind heuer im Rennen um den begehrten „Follow me Award“. Bis Ende Oktober kann online abgestimmt werden, wer „Nachfolgebetrieb des Jahres“ wird.

Die steirische Wirtschaftskammer kürt auch heuer wieder erfolgreiche Unternehmensnachfolger: Zwölf Betriebe aus allen Regionen der Steiermark sind für den „Follow me Award 2025“ nominiert. Der Preis zeichnet jene aus, die einen Betrieb erfolgreich von einer Generation in die nächste geführt haben – sei es innerhalb der Familie oder extern. Ziel der Initiative: zeigen, dass „Nachfolge eine attraktive Alternative zur Neugründung ist“, wie es von der WKO heißt.

6.400 Betriebe suchen Nachfolge

Allein in der Steiermark stehen bis 2029 rund 6.400 Arbeitgeberbetriebe zur Übergabe an. Von einer erfolgreichen Nachfolge hängen laut Wirtschaftskammer rund 80.000 Arbeitsplätze ab. Vizepräsidentin Gabi Lechner betont: „Mit dem Follow me Award holen wir wieder 12 erfolgreiche Nachfolgegeschichten aus jeder Region der Steiermark vor den Vorhang. Sie alle sind leuchtende Beispiele dafür, dass unternehmerische Erfolgsgeschichten unter neuer Flagge fortgesetzt werden können.“

Online-Voting bis Ende Oktober

Das Publikum entscheidet, wer den Titel „Nachfolgebetrieb des Jahres“ verdient. Gewählt wird in zwei Kategorien – familieninterne und familienexterne Nachfolge. Das Voting läuft bis 31. Oktober 2025, 8 Uhr, unter followme.nachfolgen.at/voting. Jede Stimme zählt – gevotet werden kann täglich. Die Preisverleihung findet am 18. November 2025 in der Steiermärkischen Sparkasse in Graz statt. Dort werden die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Gala von Vertretern aus Wirtschaft und Politik ausgezeichnet.

Die Nominierten im Überblick: Unter den zwölf Nominierten finden sich Betriebe aus allen Regionen: Café Konditorei Stockhammer (Admont)

(Admont) KFZ Gollob (Niklasdorf)

(Niklasdorf) Spitzer Engineering (Vorau)

(Vorau) Bäckerei Binder (Deutsch Goritz)

(Deutsch Goritz) Das Reformhaus (Deutschlandsberg)

(Deutschlandsberg) Semriacherhof (Semriach)

(Semriach) Café Konditorei Regner (Seckau)

(Seckau) Jausenecke Kainzer (Bruck/Mur)

(Bruck/Mur) Kulmer Fischrestaurant (Birkfeld)

(Birkfeld) Tankstelle Orell (Heimschuh)

(Heimschuh) Trautentalwirt (Geistthal-Södingberg)

(Geistthal-Södingberg) Schanzlwirt (Graz) Voting unter followme.nachfolgen.at/voting.

Nachfolge sichert Zukunft

Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer hebt hervor: „Betriebsnachfolgerinnen und -nachfolger leisten einen bedeutenden Beitrag für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Mit dem Follow me Award wollen wir ihren unternehmerischen Mut und ihr Engagement auszeichnen.“ Auch Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse, betont die Bedeutung nachhaltiger Nachfolge: „Eine gute Beziehung zu Kunden, Lieferanten und Partnern sowie ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell wirken sich langfristig positiv auf den Unternehmenswert aus.“

Unterstützung durch die „Follow me“-Initiative

Die „Follow me“-Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark und des Wirtschaftsressorts des Landes begleitet Unternehmer durch den gesamten Nachfolgeprozess. Unterstützt wird das Projekt von Partnern wie der Steiermärkischen Sparkasse, der Notariatskammer Steiermark und der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.