Elf Sirenen blieben in der Steiermark beim Probealarm stumm

Beim jährlichen Zivilschutzprobealarm wurden in der Steiermark knapp 1.300 Sirenen getestet. Elf davon funktionierten nicht. Damit liegt das Bundesland im Mittelfeld.

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, heulten österreichweit die Sirenen oder sollten es zumindest. Beim jährlichen Zivilschutzprobealarm wurden in der Steiermark 1.300 Anlagen getestet. Elf davon blieben stumm. Damit liegt die Ausfallquote bei rund 0,86 Prozent. Höher war sie nur in Kärnten und Wien. Keine Ausfälle wurden im Burgenland und in Vorarlberg verzeichnet.

Fehlerquote halbiert

Für Harald Eitner, Leiter des steirischen Katastrophenschutzes, ist das Ergebnis ein Erfolg. Er betonte gegenüber dem ORF, dass man im Vorjahr noch doppelt so viele Totalausfälle verzeichnet habe. Das sei heuer deutlich besser. Die Verbesserungen zeigten, dass Wartung und technische Nachrüstungen Wirkung zeigen.

AT-Alert wurde ebenfalls getestet

Neben den Sirenen wurde auch das Katastrophen-Warnsystem „AT-Alert“ überprüft. Dieses sendet im Ernstfall eine Warnung direkt auf die Mobiltelefone der Bevölkerung. Laut Eitner kam es zwar zu leichten Verzögerungen, diese seien jedoch auf die Netzbetreiber zurückzuführen. Alle drei Netze hätten korrekt ausgelöst. Eine genaue Analyse der Daten wird in der kommenden Woche erwartet.

Karner lobt flächendeckendes Warnsystem

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: „Österreich verfügt über ein flächendeckendes Warn- und Alarmsystem, das vom Innenministerium gemeinsam mit den Bundesländern betrieben wird. Damit verfügt Österreich als eines von wenigen europäischen Ländern über eine bundesweite Sirenenwarnung. Dieses wurde vor gut einem Jahr um das Cell-Broadcast-System AT-Alert erweitert.“