Auto fing auf S6 Feuer – Fahrer reagierte geistesgegenwärtig

Auf der S6 bei Kindberg kam es Samstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand. Ein 68-jähriger Lenker aus Niederösterreich bemerkte Rauch im Motorraum und reagierte schnell. Verletzt wurde niemand.

Samstagnachmittag, dem 4. Oktober 2025, begann auf der S6 bei Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) ein Fahrzeug während der Fahrt zu brennen. Gegen 15.15 Uhr war ein 68-jähriger Niederösterreicher gemeinsam mit seiner 69-jährigen Beifahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung in Richtung Wien unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich stark an Leistung verlor. Der Lenker brachte den Wagen am Pannenstreifen zum Stillstand, nachdem Rauch aus dem Motorraum aufstieg, heißt es vonseiten der Beamten. Beide Insassen verließen sofort das Auto und setzten einen Notruf ab. Nur wenige Augenblicke später stand der Motorraum in Flammen.

Feuerwehr Kindberg rasch vor Ort

Als die Freiwillige Feuerwehr Kindberg eintraf, stand der vordere Teil des Wagens bereits in Vollbrand. Durch den raschen Einsatz der Florianis konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch brannte der gesamte Motorraum vollständig aus. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen. „Verletzt wurde niemand“, so die Polizei abschließend.