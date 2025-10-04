Steiermark zwischen Regen und Sonne – kühler Sonntag erwartet

Am Sonntag bleibt es in der Steiermark wechselhaft. Im Süden regnet es am Vormittag, später zeigt sich zeitweise die Sonne.

Der Sonntag bringt der Steiermark typisches Herbstwetter. „Im Süden regnet es noch in den Vormittag hinein verbreitet, im Norden macht der Regen hingegen bereits längere Pausen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit auflebendem Nordwestwind zeigt sich tagsüber ein Mix aus Sonne und dichteren Wolken. Entlang der Alpennordseite sind weiterhin Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen maximal 8 bis 13 Grad.