Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Sonnenuntergang beim Grazer Hilmteich.
Regen im Süden, Sonne im Norden: Der Sonntag zeigt sich launisch.
Steiermark
04/10/2025
Prognose

Steiermark zwischen Regen und Sonne – kühler Sonntag erwartet

Am Sonntag bleibt es in der Steiermark wechselhaft. Im Süden regnet es am Vormittag, später zeigt sich zeitweise die Sonne.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Der Sonntag bringt der Steiermark typisches Herbstwetter. „Im Süden regnet es noch in den Vormittag hinein verbreitet, im Norden macht der Regen hingegen bereits längere Pausen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit auflebendem Nordwestwind zeigt sich tagsüber ein Mix aus Sonne und dichteren Wolken. Entlang der Alpennordseite sind weiterhin Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen maximal 8 bis 13 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: