Am Telefon angeleitete Wiederbelebung rettet 16-Jährigem das Leben

Schwerer Frontalcrash auf der B70 in Edelschrott: Ein 16-jähriger Motorradlenker kollidierte frontal mit einem Auto und erlitt einen Herzstillstand. Dank einer angeleiteten Wiederbelebung überlebte der Jugendliche schwer verletzt.

Samstagabend, dem 4. Oktober, kurz nach 18 Uhr, kam es auf der B70 in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradlenker prallte aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen ein Auto und kam zu Sturz.

Wiederbelebung

Während des Notrufs stellte sich heraus, dass der Jugendliche keinen Kreislauf mehr hatte. Die Rettungsleitstelle leitete telefonisch die Wiederbelebung ein, ein entscheidender Schritt, der dem 16-Jährigen das Leben rettete. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach, First Responder sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 12 ein. Nach intensiven Maßnahmen konnte der Kreislauf des Jugendlichen wiederhergestellt werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Kinderzentrum des Universitätsklinikums Graz geflogen. Der Auto-Lenker blieb unverletzt. Da der Verunfallte im Ort bekannt ist, kümmert sich ein Kriseninterventionsteam um Angehörige und Einsatzkräfte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 07:58 Uhr aktualisiert