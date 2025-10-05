Dachstein startet in die Langlaufsaison: Fünf Kilometer frisch gespurt

Frühstart in den Winter: Dank Neuschnee öffnete der Dachstein bereits am Freitag, dem 3. Oktober, seine Loipen. Auf der Ramsauer Loipe warten fünf Kilometer frisch präparierte Spuren auf alle Langlaufbegeisterten.

Der Winter hält heuer früh Einzug in der Steiermark. Pünktlich zum ersten Oktoberwochenende fällt auf dem Dachstein der Startschuss für die Langlaufsaison. Fünf Kilometer frisch gespurte Loipen auf der Ramsauer Loipe laden Sportler zum Gletschertraining ein, mit Blick auf ein beeindruckendes Bergpanorama. „Wir freuen uns, dass wir dank der Schneelage heuer so früh starten können“, heißt es von der Dachstein-Gletscherbahn. Besonders für Profisportler, Vereine und ambitionierte Hobbysportler sei der frühe Saisonbeginn ein Highlight, das ideale Bedingungen zum Trainieren bietet.

Komfort für Langläufer

Die Infrastruktur auf dem Gletscher ist vollständig vorbereitet: Umkleidemöglichkeiten stehen direkt in der Bergstation bereit. Für das leibliche Wohl sorgt das Dachstein-Gletscherrestaurant, das täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat. Auch in Sachen Organisation ist alles auf den reibungslosen Betrieb abgestimmt. Da die Nachfrage zum Saisonauftakt erfahrungsgemäß hoch ist, wird eine Fixplatzbuchung für die Gondelfahrt dringend empfohlen.