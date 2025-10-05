„Diskriminierung pur“: Zehnjährige mit Trisomie 21 darf nicht mit

Ein Mädchen aus Hofstätten darf im Sommer nicht an der Betreuung ihrer Schule teilnehmen, weil das Land Steiermark die Assistenz nicht bezahlt. Volksanwalt Achitz spricht von einem klaren Bruch der UN-Behindertenrechtskonvention.

Katharina ist zehn Jahre alt, geht in die Volksschule Hofstätten und liebt es, mit ihren Freunden zu lernen und zu spielen. Sie hat Trisomie 21. Damit sie in der Klasse voll mitmachen kann, wird sie von einer Schulassistentin begleitet, 47 Stunden pro Woche, finanziert vom Land Steiermark. Während des Schuljahres funktioniert die Inklusion sehr gut. Doch mit Ferienbeginn endet sie plötzlich. Denn für die Sommerbetreuung an derselben Schule weigert sich das Land, die Assistenz weiter zu bezahlen. Die Folge: Die Familie müsste rund 9.000 Euro selbst tragen.

Statt Schule: Behinderteneinrichtung

Das Land bietet Katharina nur eine Alternative, sie könne die Ferien in einer Behinderteneinrichtung verbringen. Für ihre Mutter ist das unverständlich. „Das ist Diskriminierung pur“, sagte Petra N. in der ORF-Sendung Bürgeranwalt. Katharina möchte einfach dort bleiben, wo sie dazugehört, in ihrer Klasse, mit ihren Freunden. Doch die aktuellen Regeln machen das unmöglich. Nur dank der Unterstützung der Schulgemeinde Hofstätten und ihrer Heimatgemeinde Markt Hartmannsdorf ist die Betreuung derzeit gesichert.

Volksanwalt Achitz kritisiert die Steiermark scharf

Für Volksanwalt Bernhard Achitz ist der Fall eindeutig: „Die Steiermark ignoriert die UN-Behindertenrechtskonvention.“ Diese garantiere Kindern mit Behinderung die gleichen Rechte und Chancen wie allen anderen. „Katharina darf nicht von ihren Mitschülern getrennt werden“, so Achitz. Er betont, dass die Rechtslage in der Steiermark durchaus Spielraum für eine Förderung lasse, Budgetgründe seien keine Entschuldigung. „Inklusion und damit die Einhaltung der Menschenrechte darf nicht vom Geld abhängen.“

©Volksanwaltschaft / Photo Simonis Volksanwalt Bernhard Achitz prüft ob das Land Steiermark gegen internationale Verpflichtungen verstößt.

Ein Prüfstein für echte Gleichberechtigung

„Der Fall Katharina zeigt, wie schnell gut gemeinte Inklusion an Grenzen stößt, dort, wo Zuständigkeiten, Gesetze oder Budgets wichtiger werden als das Kind selbst.“ Was für andere selbstverständlich ist, den Sommer in der vertrauten Umgebung der Schule zu verbringen, „wird für ein Mädchen mit Behinderung plötzlich zum Kampf um Gleichbehandlung“. Die Volksanwaltschaft prüft nun, ob das Land Steiermark gegen internationale Verpflichtungen verstößt. Für Katharina und ihre Familie ist die Hoffnung klar: dass Inklusion in Zukunft nicht mit dem letzten Schultag endet.