Nach Tragödie in Graz: Welche Hilfe Müttern wirklich offensteht

Nach dem Tod eines Neugeborenen in Graz wird klar: Es braucht mehr Wissen über die Hilfe, die verzweifelten Müttern offensteht. In Graz gibt es die Möglichkeit der anonymen Geburt und die Babyklappe am LKH-Univ. Klinikum.

Der Fund eines toten Babys in Graz-Wetzelsdorf erschüttert seit Tagen das Land. Eine 20-Jährige soll ihr neugeborenes Kind aus dem Fenster geworfen haben, 5 Minuten hat berichtet. Ermittlungen laufen, das Entsetzen ist groß, es gilt die Unschuldsvermutung. Und doch stellt sich nach der ersten Fassungslosigkeit eine dringende Frage: Welche Hilfe hätten Mutter und Kind bekommen können? Denn in Graz gibt es seit Jahren Wege, um Frauen in extremen Notlagen zu schützen – anonyme Geburt, Babyklappe und kostenlose Beratung. Doch viele wissen davon nicht.

Anonyme Geburt, sicher und ohne Namensnennung

An der Univ.-Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH-Univ. Klinikum Graz können Frauen ihr Kind anonym zur Welt bringen. Das bedeutet: Sie werden medizinisch und psychologisch betreut, ohne ihre persönlichen Daten preisgeben zu müssen. Diese Möglichkeit gibt Sicherheit in einer Situation, in der Scham, Angst oder Überforderung oft alles überlagern. Hebammen, Ärzte und Pflegepersonen begleiten die Geburt, kümmern sich um das Neugeborene und bleiben dabei diskret. Auch nach der Entbindung gibt es anonyme Nachsorge und psychologische Unterstützung.

Die Babyklappe am LKH Graz – letzte Zuflucht in der Not

Wenn eine Frau ihr Kind bereits geboren hat und es nicht behalten kann, bietet die Babyklappe am LKH-Univ. Klinikum Graz eine geschützte Alternative. Sie ist die einzige in der Steiermark und befindet sich an der Außenwand der Klinik am Auenbruggerplatz 14. Die Klappe kann wie eine kleine Schublade geöffnet werden. Im Inneren liegt ein weiches Babybettchen. Sobald ein Neugeborenes hineingelegt wird, ertönt im Kreißsaal ein leiser Alarm, im Außenbereich bleibt alles anonym. Innerhalb weniger Sekunden kümmern sich Hebammen und Kinderärztinnen um das Baby. Im Bettchen liegt ein Zettel mit einem Code, den die Mutter mitnehmen kann. Sollte sie sich später doch entscheiden, ihr Kind zurückzuholen, ist das innerhalb von sechs Monaten möglich. Danach wird das Kind zur Adoption freigegeben. Laut dem LKH-Univ. Klinikum Graz, das 5 Minuten Auskunft gab, wurde die Babyklappe zuletzt im Jahr 2021 genutzt. Seit ihrer Einrichtung haben nur wenige Frauen diese Möglichkeit in Anspruch genommen, ein Zeichen dafür, dass die Hemmschwelle groß ist, aber jede einzelne Nutzung ein Leben rettet.