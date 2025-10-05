So will die KPÖ die Teuerung stoppen: Preisbremse und Vermögenssteuer

Lebensmittel, Energie, Mieten, alles wird teurer. Viele Steirer kommen trotz Arbeit kaum mehr über die Runden. Die KPÖ fordert nun klare Maßnahmen gegen die Teuerung, von Preisregeln bis zur Millionärssteuer.

Die Preise steigen, das Geld reicht immer seltener bis Monatsende. Besonders Familien, Alleinerziehende und Menschen mit niedrigen Einkommen würden zunehmend unter Druck geraten. Seit 2020 sind Lebensmittel laut Statistik um 34 Prozent teurer geworden. Allein im August lag die Inflation bei Nahrungsmitteln bei 4,7 Prozent, mehr als die allgemeine Teuerungsrate. Die KPÖ sagt im Rahmen einer Pressekonferenz den Teuerungen den Kampf an. „Es braucht endlich eine amtliche Preisregelung für Grundbedarfsgüter“, fordert Graz Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Wir müssen die Lebenshaltungskosten dauerhaft entlasten – nicht nur mit einmaligen Zuschüssen.“

Wohnen wird zur Belastungsprobe

Neben teuren Lebensmitteln seien auch die Wohnkosten zum größten Sorgenfaktor geworden. Miete, Energie und Betriebskosten würden viele Haushalte an ihre Grenzen treiben. Statt gegenzusteuern, kürze die Landesregierung unter FPÖ und ÖVP wichtige Unterstützungen, kritisiert die KPÖ. „Die Streichung der Valorisierung bei der Wohnunterstützung trifft tausende Menschen hart“, sagt KPÖ-Landeschef Alexander Melinz. „Das ist keine Sparpolitik, das ist ein Angriff auf die Lebensgrundlage vieler Steirer.“ Auch Stadtrat Robert Krotzer warnt: „Die seit Jahren ungebremste Teuerung ist das Ergebnis einer Politik, die Reiche schützt und Belastungen nach unten weitergibt.“ Besonders die ÖVP habe sich gegen wirksame Preisbremsen bei Energie oder Mieten gestellt. Während Konzerne Rekordgewinne verzeichnen, würden immer mehr Menschen mit Schulden, Rückständen und steigenden Fixkosten kämpfen. „Das ist eine Umverteilung von unten nach oben“, so Krotzer.

Forderung nach einer Millionärssteuer

Um die steigenden Kosten abzufedern, fordert die KPÖ eine Vermögenssteuer für Millionäre und Milliardäre. Laut Umfragen würde eine Mehrheit der Bevölkerung eine solche Maßnahme befürworten. „Es kann nicht sein, dass jene, die ohnehin alles haben, geschont werden – während andere entscheiden müssen, ob sie heizen oder essen“, sagt Krotzer. Die Bundesregierung müsse endlich „Mut zur Umverteilung“ beweisen.

Graz geht voran

Während auf Bundes- und Landesebene über Maßnahmen diskutiert wird, versucht Graz, aktiv gegenzusteuern. Seit Amtsantritt von Elke Kahr 2022 wurden etwa die automatischen Erhöhungen von Kanal- und Müllgebühren ausgesetzt. Auch im Bereich Wohnen würde es Entlastung geben: So wurden Mieterhöhungen in städtischen Wohnungen gedeckelt – maximal 2 % pro Jahr, höchstens 6 % in fünf Jahren. Ein Energiehärtefonds unterstützt Kunden bei Heizkostenrückständen. Der Graz-hilft-Fonds wurde ausgebaut, um Menschen in Notsituationen rasch zu helfen. Gleichzeitig kürzte die Stadt die Parteiförderungen im Rathaus dreimal in Folge um jeweils 10 %.

„Gerechtigkeit ist kein Luxus“

Mit diesen Schritten will die KPÖ zeigen, dass Entlastung möglich ist, wenn der politische Wille da ist. „Gerechtigkeit darf kein Luxus sein“, sagt Kahr. „Wir müssen das Leben für alle leistbar machen – nicht nur für jene, die es sich ohnehin leisten können.“