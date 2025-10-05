Vorfreude auf den Steirerball 2026: Wien tanzt wieder steirisch

Am 9. Jänner 2026 verwandelt sich die Wiener Hofburg erneut in ein Stück Steiermark: Der Steirerball lädt zum Tanzen, Genießen und Feiern ein. Gastregion ist heuer das Thermen- & Vulkanland, und die Nachfrage ist riesig.

Wenn Dirndl, Lederhose und Blasmusik die Wiener Hofburg erobern, dann ist wieder Steirerball-Zeit. Am Freitag, dem 9. Jänner 2026, lädt der Verein der Steirer in Wien zum größten steirischen Fest außerhalb der Landesgrenzen. Unter dem Motto „Steirisch feiern in der Hauptstadt“ stehen Musik, Genuss und Tanz im Mittelpunkt und das mit viel Herz und Heimatgefühl.

Gastregion Thermen- & Vulkanland im Mittelpunkt

Heuer präsentiert sich das Thermen- & Vulkanland als Gastregion und bringt südsteirisches Lebensgefühl in die Bundeshauptstadt. „Die Vorfreude ist riesig – bei uns wie bei den Ballgästen“, so Sonja Skalnik, Präsidentin der Tourismusregion. Rund 15 Mitarbeiter sind in die Vorbereitung eingebunden, und zahlreiche Busse mit Besucher aus der Region sind bereits fix gebucht. Auch Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands, zeigt sich begeistert: „Alle wollen beim Steirerball dabei sein – die Nachfrage ist enorm.“

Musik, Tanz und steirischer Genuss

Wie jedes Jahr wird der Ballabend von schwungvoller Musik begleitet. Neben der Fehringer Blasmusik sorgen fünf Ensembles und die Coverband „Grenzenlos“ mit einem emotionalen STS-Programm für steirische Gänsehaut-Momente. Für den richtigen Soundtrack zur Ballnacht legt DJ „Austria Vinyl“ direkt von Österreichs einziger Schallplattenpresse auf. Auch kulinarisch wird’s typisch steirisch: Von Buschenschank-Schmankerln über Zotter-Schokolade bis zu Vulkano-Schinken und Soletti-Klassikern, beim Steirerball wird der Gaumen ebenso gefeiert wie das Tanzbein.

©Verein der Steirer in Wien. Die Organisatoren des Steierballs 2026 sind jetzt schon voller Vorfreude.

Frühbucher aufgepasst

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Der Ticketverkauf läuft bereits. Frühbucher zahlen bis 10. Oktober 98 Euro, danach kostet der Eintritt 119 Euro. Für Studierende und Lehrlinge gibt’s ermäßigte Karten um 49 Euro. Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und damit fast so lange, wie es die Hofburgbälle selbst gibt. Ziel ist es, steirische Werte wie Herzlichkeit, Gemütlichkeit und Offenheit zu leben und sie auch in Wien sichtbar zu machen.