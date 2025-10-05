Erster Schnee in der Steiermark: Winter zeigt sich überraschend früh

Kaltfront im Anmarsch: Am Wochenende hat es in der Obersteiermark erstmals geschneit. Von der Turrach bis zum Dachstein liegt eine dünne Schneedecke, der Winter lässt aber nur kurz grüßen, denn ab Mitte der Woche wird es milder.

Eine kräftige Nordströmung hat die kalte Luft aus dem Norden nach Österreich geführt und in der Steiermark für den ersten Schnee der Saison gesorgt.

Der goldene Oktober macht kurz Pause: Eine kräftige Nordströmung hat am Wochenende kalte Luft aus dem Norden nach Österreich geführt und in der Obersteiermark für den ersten Schnee der Saison gesorgt. Schon ab rund 1.200 Metern Seehöhe zeigte sich die Landschaft angezuckert, etwa auf der Turrach, der Weinebene und rund um den Sölkpass. Während sich im Süden der Steiermark die Sonne noch gelegentlich zeigte, fiel im Norden Regen und Schnee, besonders im Dachsteinmassiv, im Mariazeller Land und im Ausseerland. Laut Martin Kuhlmann von Geosphere Austria konnten sich in den höheren Lagen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee halten.

Schneegrenze schwankt, Temperaturen fallen

Die Schneefallgrenze lag am Sonntag, dem 5. Oktober, noch bei rund 1.300 Metern, sinkt stellenweise auf 1.200 Meter, ehe sie am Montag wieder auf 1.700 Meter ansteigt. Im Tal bleibt es damit herbstlich, aber spürbar kälter. In der Obersteiermark werden nur noch acht bis 13 Grad erreicht, in 2.000 Metern Höhe herrschen Werte um die minus zwei Grad. „Ja, es ist ungewöhnlich frisch für Anfang Oktober“, bestätigt Meteorologe Kuhlmann. „Die kalte Luft kam direkt aus dem Norden, vom Ostseeraum bis zu uns.“

Kurzes Winterintermezzo

Die Ursache für den plötzlichen Temperatursturz ist ein Tiefdruckgebiet über dem europäischen Nordmeer, das arktische Luftmassen bis in den Alpenraum lenkt. Besonders entlang der Alpennordseite stauen sich die Wolken, typisch für diese Wetterlage. Bereits am Samstagabend war die Abkühlung deutlich spürbar: klare Luft, sinkende Temperaturen und ideale Bedingungen für die Abstrahlung der Wärme von der Erdoberfläche.

Ab Mittwoch kehrt der Herbst zurück

Die gute Nachricht: Lang bleibt der Wintergruß nicht. Schon ab Mittwoch, dem 8. Oktober, beruhigt sich das Wetter wieder, der Luftdruck steigt und die Sonne zeigt sich landesweit. Dann werden auch die Temperaturen wieder milder, 15 bis 20 Grad sind laut Prognosen möglich.