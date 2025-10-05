Feuerwehr-Nachwuchs zeigt sein Können bei Abschnittsübung
Am Donnerstag, 2. Oktober 2025 fand die Abnahme des Praxismoduls im Abschnitt 3 des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag statt.
Die austragende Feuerwehr Wartberg in Mürztal, bereitete für die Einsatzübung einen Holzstapelbrand vor, welcher von den beiden Löschgruppen bekämpft werden musste. Bei den Vorbereitungsübungen auf Abschnittsebene, wurden die Jugendlichen und Quereinsteiger, für die Aufgaben der Löschgruppe, Tanklöschgruppe sowie der Technischen Gruppe vorbereitet. Neben Kommandanten und Stellvertreter sowie Ausbildungsbeauftragten überzeugten sich Bereichsausbildungsbeauftragter BI d.F. Stefan Terler und ABI Mag. Otto Fritz vom Übungserfolg. An der Abschlussübung nahmen 12 Jugendliche und Quereinsteiger teil und absolvierten somit einen weiteren Teil der Grundausbildung.