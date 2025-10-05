Sensationeller Schluss: 0:3 bis zur 89. Minute, dann holt der LASK auf!

Irre Aufholjagd in Linz! Bis zur 89. Minute führten die Steirer noch mit drei Toren, doch dann holte der LASK auf und sorgte schließlich für einen Endstand von 3:3.

89 Minuten lang sah es für den LASK am Sonntag nach einem schmerzvollen Fußball-Nachmittag aus. Was dann geschah, damit hätten wohl nicht einmal mehr die kühnsten Optimisten gerechnet. In der Nachspielzeit glich der LASK gegen den TSV Hartberg einen 0:3-Rückstand aus. Das für den TSV Hartberg bittere Endergebnis: 3:3.

TSV-Kapitän: „Das, was da passiert ist, ist ein Skandal“

Die Enttäuschung bei den Steirern ist natürlich groß. „Das, was da passiert ist, ist ein Skandal. Das ist nicht Bundesligatauglich. Wir führen in der 89. Minute mit 3:0. Sowas habe ich noch nie erlebt, nichtmal im Fernsehen irgendwo gesehen“, kommentiert TSV-Kapitän Jürgen Heil den Spielverlauf. Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.

LASK 3:3 (0:1) TSV Egger Glas Hartberg ADMIRAL Bundesliga 2025/26 | 9. Runde | Sonntag, 05. Oktober 2025

Raiffeisen Arena – Linz, 11.000 Zuseher Tore:

0:1 Wilfinger(45.+2)

0:2 Havel (63.)

0:3 Hoffmann (70.)

1:3 Lang (89.)

2:3 Jörgensen (92.)

3:3 Andrade (94.) LASK: Jungwirth – Cisse, Andrade, Bogarde – Flecker (77./Jörgensen), I. Coulibaly (77./Adeshina), Horvath, Michael (60./Danek) – Usor, Kalajdzic (60./Entrup), Berisha (46./Lang) Hartberg: Hülsmann – Vincze, Wilfinger, H. Coulibaly – Fillafer, Heil (85./Prokop), Markus, Kainz (89./Gölles), Hennig – Hoffmann (85./Mijic), Havel (77./Kovacevic) Gelbe Karten: keine bzw. Bogarde, Coulibaly, Entrup

LASK schlägt in der Nachspielzeit zurück

Nach der Pause versuchten die Linzer, den Druck zu erhöhen, was allerdings nur bedingt gelang, weil man sich zwar in der gegnerischen Hälfte festsetzen konnte, ohne dabei jedoch zielführend ins letzte Drittel, geschweige denn in die Box, einzudringen. Abschlüsse blieben Mangelware, ein Usor-Versuch nach Kalajdzic-Vorlage wurde rechtzeitig geblockt. Ganz anders auf der Gegenseite: Ein blitzschneller Konter landete bei Elias Havel, der LASK-Goalie Lukas Jungwirth keine Chance ließ und zum 2:0 einschoss (64.). Es sollte noch bitterer kommen: Sieben Minuten später genügte ein langer Ball, um die LASK-Defensive auszuhebeln, Marco Hoffmann überhob den herauseilenden Jungwirth – 0:3. Die Offensivbemühungen der Schwarz-Weißen endeten auch nach den Hereinnahmen von Krystof Danek, Christoph Lang, Maximilian Entrup oder Adetunji Adeshina, der sein Debüt gab, meist vor dem gegnerischen Sechzehner – bis zur 89. Minute. Erst verkürzte Joker Lang auf 1:3, mit dem 2:3 des ebenfalls eingewechselten Kasper Jörgensen keimte endgültig Hoffnung auf. Ehe in der letzten Aktion Andres Andrade per Kopf die Aufholjagd vollendete und den Schwarz-Weißen tatsächlich noch einen Punkt rettete.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 19:49 Uhr aktualisiert