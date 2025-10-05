Garage in Brand: Besitzer handelte schnell

Am 3. Oktober 2025 wurden die Feuerwehren Farrach und Zeltweg-Stadt zu einem Garagenbrand in Farrach alarmiert.

Nach Abschluss der Löscharbeiten folgten Nachkontrollen mit der Wärmebildkamera, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Kurz nach 9 Uhr erfolgte die Alarmierung über die Landesleitzentrale. Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte zum Einsatzort in die Florianistraße aus. Vor Ort wurde umgehend ein umfassender Löschangriff eingeleitet, um eine Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Zeitgleich wurde eine Wasserversorgung hergestellt.

Besitzer handelte schnell

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Besitzer versucht, den Brand mithilfe von zwei Handfeuerlöschern einzudämmen. „Durch sein rasches Handeln konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers zunächst verlangsamt werden, eine vollständige Brandbekämpfung war jedoch nicht möglich“, berichten die Einsatzkräfte. Um an den eigentlichen Brandherd zu gelangen, musste das Dach im betroffenen Bereich geöffnet werden. Dadurch konnten auch versteckte Glutnester rasch lokalisiert und gezielt abgelöscht werden.

Brand unter Kontrolle gebracht

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 20:00 Uhr aktualisiert