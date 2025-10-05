Wetter in der Steiermark: Die neue Woche startet wechselhaft

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft: Im Norden und entlang der Alpennordseite ziehen dichte Wolken auf und es kommt häufig zu Regen, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 Metern. Im Süden bleibt es überwiegend trocken, lokal sind auch sonnige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen im Ausseerland maximal 8 Grad, in der Südsteiermark bis zu 16 Grad. Begleitet wird das wechselhafte Wetter von mäßigem bis teils starkem Wind aus West bis Nordwest.