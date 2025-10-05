„Von der Sonne geblendet“: Zwei Verletzte nach Frontalcrash

In einer Kurve geblendet von der Sonne krachte ein Mann frontal in das Auto einer 18-Jährigen. Beide Fahrer wurden verletzt, das Auto drohte über einen Abhang zu stürzen – die Feuerwehr sicherte und barg das Fahrzeug.

In Edelschrott kam es zu einem Autounfall mit zwei Verletzten. Die Feuerwehr musste ein Auto bergen.

Am Sonntagnachmittag kam es in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 16 Uhr mit zwei Mitfahrern auf der L344 – der Landesstraße Ufersee-Packer Stausee – unterwegs. In einer Kurve kam ihr plötzlich ein 41-jähriger Ungar entgegen. Nach ersten Angaben der Polizei Steiermark dürfte die Sonne den Mann geblendet haben.

Auto drohte abzustürzen

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Lenker verletzt wurden. Das Fahrzeug der jungen Autofahrerin wurde nach dem Zusammenstoß ins Straßenbankett geschleudert und drohte, über einen Abhang in den darunterliegenden Wald zu stürzen. Die Feuerwehren Modriach und Edelschrott konnten das Fahrzeug sichern und bergen.

Zwei Verletzte bei Unfall in Edelschrott

Die 18-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Ob der leicht verletzte Ungar ärztliche Behandlung in Anspruch nimmt, ist laut Polizei noch unklar. Sonst wurde niemand verletzt.