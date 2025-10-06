Feuer und Teamgeist: Vier Feuerwehren beweisen Einsatzstärke in Piber

Leidenschaft, Präzision und Teamgeist: In Piber stellten über 40 Feuerwehrmitglieder aus vier Wehren ihr Können bei der Branddienstleistungsprüfung unter Beweis und meisterten sie alle mit Bravour.

Wenn in der Steiermark Feuerwehren zusammentreffen, dann wird nicht nur gelöscht, sondern gelernt, geprüft und gefeiert. Am Freitagabend, dem 3. Oktober, zeigten die Wehren Graden, Köflach, Maria Lankowitz und Piber, was Zusammenarbeit wirklich bedeutet. Bei der Branddienstleistungsprüfung in Piber traten über 40 Feuerwehrmänner und -frauen in neun Durchgängen an, in den Stufen Bronze, Silber und Gold. Ihr Ziel: zeigen, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Unter den wachsamen Augen des Bewerterteams rund um Hauptbewerter Johann Bretterklieber absolvierten die Gruppen realistische Brandeinsatzszenarien, vom richtigen Vorgehen bei Löschangriffen bis zur sicheren Handhabung von Geräten. Präzision, Timing und Teamwork waren dabei gefragt.

©OLM d.V. Dominik Kinzer 40 Feuerwehrmänner und -frauen wurden auf ihre Leistungen geprüft.

Einsatz, Erfahrung und Ehrungen

Zahlreiche Zuschauer feuerten die Teams an, unter ihnen auch prominente Gäste: LBDS Christian Leitgeb, ABI Markus Murgg sowie die Bürgermeister Helmut Lienhart, Heimo Ortner und Kurt Riemer. Besonders bemerkenswert: Lienhart und Ortner griffen selbst aktiv mit zur Löschlanze und traten in der Gruppe Piber (Bronze) an. Für einen emotionalen Moment sorgte die Ehrung von BM Manfred Hutter (FF Piber), der für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Bewerterwesen und zu seinem 65. Geburtstag das Verdienstkreuz des Bereichsfeuerwehrverbands Deutschlandsberg erhielt. Auch vier Kameraden, die 2024 bei der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich im Einsatz waren, wurden ausgezeichnet, sie erhielten die Katastropheneinsatzmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich.

Teamgeist, der verbindet

Nach den spannenden Prüfungen stand das Ergebnis fest: Alle neun Gruppen bestanden mit Erfolg und das innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. Die Freude über die verdienten Abzeichen und Urkunden war groß. Für Hauptbewerter Johann Bretterklieber war es zudem ein besonderer Abschluss: Nach vielen Jahren im Bewerterstab nahm er in Piber seine letzte Prüfung ab. „Das war ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Professionalität“, sagte Bereichsfeuerwehrkommandant Markus Murgg, der den Bewertern für die faire Abnahme dankte. Zum gemütlichen Ausklang lud die Feuerwehr Piber zu Speis und Trank, gespendet von den beiden Bürgermeistern. Der Abend endete in kameradschaftlicher Stimmung, mit vielen Gesprächen, Lachen und Stolz auf eine gelungene gemeinsame Leistung.

©OLM d.V. Dominik Kinzer Alle neun Gruppen bestanden mit Erfolg und innerhalb der vorgeschrieben Zeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 06:45 Uhr aktualisiert