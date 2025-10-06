15 Stunden auf der Raststation: Kälber schrien bitterlich vor Durst

Ein ungarischer Tiertransporter sorgte am Samstagabend, dem 4. September, in Deutschfeistritz für Entsetzen. Kälber schrien stundenlang auf einem Rastplatz, die Polizei stellte massive Verstöße fest.

Der Transporter mit den Tieren stand aufgrund einer Panne 15 Stunden auf der Raststation.

Der Transporter mit den Tieren stand aufgrund einer Panne 15 Stunden auf der Raststation.

Seit den Morgenstunden stand der Transporter auf der Raststation Deutschfeistritz, beladen mit jungen Kälbern. Gegen 18.30 Uhr alarmierte eine aufmerksame Passantin die Polizei, sie hatte die Schreie der Tiere gehört. Als die Autobahnpolizei Gleinalm eintraf, bot sich ein beklemmendes Bild: Aus dem Lkw drangen laute Rufe der durstigen Tiere, die bereits seit rund 15 Stunden unterwegs waren.

Amtstierarzt deckt Mängel auf

Gemeinsam mit einem Amtstierarzt wurde der Transport kontrolliert. Zwar waren keine verletzten oder toten Tiere an Bord, doch der Zustand des Transports war alarmierend. Ein fehlerhaftes Tränksystem sorgte dafür, dass die Tiere nicht ausreichend Wasser bekamen. Zudem stellten die Behörden mehrere Verstöße gegen das Tiertransportgesetz fest, darunter Überschreitungen der vorgeschriebenen Ruhezeiten für die Fahrer.

Hohe Sicherheitsleistung verhängt

Der Tiertransporter war aufgrund einer Panne liegen geblieben. Dennoch hätten die Fahrer laut Gesetz für das Wohl der Tiere sorgen müssen. Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung zeigte die Lenker an und verhängte eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 09:44 Uhr aktualisiert